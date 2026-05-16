Yhdysvallat tappoi Isis-johtajan.
Yhdysvallat on yhdessä nigerialaisjoukkojen kanssa tappanut terroristijärjestö Isisin toiseksi korkeimman komentajan Abu-Bilal al-Minukin.
Asiasta kertoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uutistoimisto Reutersin mukaan. Tietoa ei ole vahvistettu.
Yhdysvallat teki myös viime vuonna useita iskuja Nigeriaan islamistien tukikohtiin.
Trump on syyttänyt Nigeriaa kristittyjen sortamisesta.
Nigeria on kiistänyt syytökset. Poliittista väkivaltaa tarkkailevien organisaatioiden mukaan suurin osa jihadistiryhmien uhreista on muslimeja, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Nigeriassa on ollut viimeisen noin 15 vuoden ajan paljon väkivaltaa, sillä Isis ja Boko Haram -ryhmien kaltaiset toimijat ovat toistuvasti tehneet hyökkäyksiä.
Surkean turvallisuustilanteen seurauksena Nigeriassa kuolee iskuissa vuosittain tuhansia ihmisiä.