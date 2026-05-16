Poliisi ei ole tunnistanut vielä kaikkia Tampereella vappupäivänä tapahtuneiden pahoinpitelyjen epäillyistä. Eniten huomiota saanut pahoinpitely tapahtui äärioikeistolaisen Sinimustan liikkeen vappumarssilla. Rikospaikassa keskusteltiin laajemmin äärioikeistosta ja siitä, millainen puolue Sinimusta liike on.

Äärioikeistoa tutkineen historiantutkija, filosofian tohtori Oula Silvennoisen mukaan Sinimusta liike haki väkivaltaista yhteenottoa ja onnistui tavoitteessaan. Sinimusta liike on puoluerekisterissä.

– Sinimusta liike on niin äärioikeistolainen kuin vain olla voi. Liike on autoritaarinen, antiliberaali, rasistinen ja omien kannattajiensakin sanojen mukaan avoimesti fasistinen. He lähtivät tekemään sitä, mitä ovat tehneet koko ajan ja saavuttivatkin suunnilleen sen, eli näkyvyyttä väkivallan kautta. Se on osa tätä heidän kulttuuriaan ja kadun politiikan ideologiaa, Silvennoinen sanoo Rikospaikan Murharyhmän keskustelussa.

– Jos kysymys on puolueesta, joka kuitenkin aktiivisesti pyrkii hankkimaan uusia jäseniä, niin sitten peitetään kasvot ja lähdetään ikään kuin provosoimaan. Varmin tapa, jos halutaan tuolla tavalla toimia, niin he voisivat marssia ilman naamareita vaikka Kurun metsässä. Mutta se, että mennään torille marssimaan ja peitetään kasvot, on suoraa riidan haastamista, asianajaja Kari Eriksson lisää.

Kokeneen poliisin Tero Haapalan mukaan poliisi seurasi vappumarssin tapahtumia tiiviisti. Pahoinpitelyihin puututtiin heti, kun tilanteita havaittiin.

– Tässä myös provosoitiin sitä yhteenottoa. Ei tämä pahoinpitelyn kohteeksi joutunut täysin ollut uhrin asemassa, koska sinne kesken marssin mennään häiritsemään, olkoon sitten äärioikeistoa tai äärivasemmistoa. Kaikki väkivalta on tietenkin tuomittavaa, mutta jos sinne joukkoon mennään itsekin naamioituneena, niin kyllähän siinä ikään kuin verta haetaan nenästä, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala sanoo.