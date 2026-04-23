Poliisilla ei ollut toimivaltaa määrätä lopetettavaksi Elokapinan mielenosoitusta viime vuoden toukokuussa, päätti Helsingin käräjäoikeus.

Käräjäoikeus hylkäsi kahden mielenosoittajan syytteet niskoittelusta poliisia vastaan mielenosoituksessa 26. toukokuuta 2025 Helsingissä Mannerheimintien ajoradalla.

Poliisi määräsi mielenosoituksen päättymään noin puoli tuntia sen jälkeen, kun se oli pysähtynyt ajoradalle.

Kaksi mielenosoittajaa ei noudattanut poliisin poistumiskäskyä ja heitä vastaan nostettiin syyte poliisia vastaan niskoittelusta. Mielenosoitukseen osallistui yhteensä noin 15 henkeä.

Syytettyjen vastauksen mukaan mielenosoituksen aikaan liikenne oli molempiin suuntiin vähäistä, ja poliisi kykeni ohjaamaan liikennettä mielenosoituspaikan ohi.

Poliisipartiossa mukana ollut poliisi kertoi oikeudessa, että päätös mielenosoituksen päättämisestä perustui johdon määräykseen ja pääsyynä oli pitää ajorata liikenteelle auki.

Näin oikeus perusteli

Oikeus katsoi, että näytettyjen videotallenteiden perusteella mielenosoitus oli hyvin rajattu ja rauhanomainen.

Mielenosoituksesta aiheutui "jonkinasteista" haittaa liikenteelle, mutta oikeuden mukaan pelkästään autojonojen muodostuminen ei tee mielenosoituksesta laitonta.

Kokoontumislain pykälän mukaan poliisilla on oikeus keskeyttää tai määrätä kokous päättymään, jos muut toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ja jos siitä aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle.

Oikeuden mukaan tässä tapauksessa ei ole esitetty, että mielenosoittajat olisivat toimineet lainvastaisesti tai että mielenosoituksesta olisi aiheutunut jotain vaaraa.