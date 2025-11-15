Hätäkeskuksen päivystäjä tuskastui Timo Vornasen hätäpuheluun Bar Ihkusta.

Kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) yöllistä laukausta viime vuoden huhtikuussa Bar Ihkun edustalla käsiteltiin tällä viikolla käräjäoikeudessa.

Vornanen kertoo oikeudelle pelänneensä turvallisuutensa puolesta ja ampuneen laillisesti kantamallaan aseella varoituslaukauksen maahan, jotta tilanne ei kärjistyisi väkivallaksi.

Taustalla ovat ilmeisesti Vornasen ja toisen miehen väliset sanailut yökerhossa, jotka jatkuivat Ihkun ulkopuolella. Vornanen oli kertomansa mukaan käsityksessä, että mies edustaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja saattaa hyökätä hänen kimppuunsa.

Lue myös: Näin tunteikkaasti Vornanen käyttäytyi heti ampumistapauksen jälkeen

Hätäkeskuspäivystäjä: "Haluutko sä olla ärsyttävä?"

Asiasta kuultiin oikeudessa todisteena hänen aamuneljältä soittamansa hätäpuhelutallenne. Puhelun keskeistä sisältöä ovat Vornasen pyynnöt lähettää Ihkuun poliisipartio ja päivystäjän yritykset saada Vornaselta lisätietoa, minkälainen henkeen tai terveyteen kohdistuva uhkaus häneen kohdistuu.

Vornanen kertoo asian liittyvän järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja ja kertoo uhkailun tehneen "herrasmiehen" istuvan vain muutaman metrin päässä. Hän päätyy myös vetoamaan poliisiuraansa, jotta hänen pyyntöönsä suostuttaisiin.

– Mä oon tota 30 vuotta poliisitoimintaa tehny konstaapeli ja voisit sä laittaa partion tänne, Vornanen vastaa.