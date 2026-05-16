Leijonien kärkipuolustaja Ville Heinola on asettanut kevään MM-turnaukseensa hieman ylimääräistä panosta. Kiekkoilija on luvannut tarjota kotipaikkansa sporttibaarissa kierroksen aina kun verkko laulaa Zürichissä.

Leijonien ykköspakkiparissa ja aloittavassa ylivoimaviisikossa operoiva Heinola oli kohtuullisen tyytyväinen perjantai-illan Saksa-voittoon, mutta etenkin toisen erän kurittomuus ja tasakenttäpeli kaipaavat vielä ojennusta.

– Liikaa jäähyiltiin. Viidellä viittä vastaan tarvitaan vähän aseita vielä hyökkäysalueen pelaamiseen. Muuten ihan hyvä peli mun mielestä, Heinola paketoi.

25-vuotias kiekkoilija on kotoisin Honkajoelta. Entinen pikkukunta on nykyään osa vieressä sijaitsevaa Kankaanpään kaupunkia.

Vaikka viimeiset viisi kautta Heinola on puolustanut Pohjois-Amerikassa, ei kotiseuturakkaus ole päässyt unohtumaan. Hän on nimittäin päättänyt ripotella kankaanpääläisen sporttibaarin MM-kisakatsomoon lisämaustetta.