Leijonien kärkipuolustaja Ville Heinola on asettanut kevään MM-turnaukseensa hieman ylimääräistä panosta. Kiekkoilija on luvannut tarjota kotipaikkansa sporttibaarissa kierroksen aina kun verkko laulaa Zürichissä.
Leijonien ykköspakkiparissa ja aloittavassa ylivoimaviisikossa operoiva Heinola oli kohtuullisen tyytyväinen perjantai-illan Saksa-voittoon, mutta etenkin toisen erän kurittomuus ja tasakenttäpeli kaipaavat vielä ojennusta.
– Liikaa jäähyiltiin. Viidellä viittä vastaan tarvitaan vähän aseita vielä hyökkäysalueen pelaamiseen. Muuten ihan hyvä peli mun mielestä, Heinola paketoi.
25-vuotias kiekkoilija on kotoisin Honkajoelta. Entinen pikkukunta on nykyään osa vieressä sijaitsevaa Kankaanpään kaupunkia.
Vaikka viimeiset viisi kautta Heinola on puolustanut Pohjois-Amerikassa, ei kotiseuturakkaus ole päässyt unohtumaan. Hän on nimittäin päättänyt ripotella kankaanpääläisen sporttibaarin MM-kisakatsomoon lisämaustetta.