Miten kokonaisen kirjolohen saa ruodottomaksi? Katso Mikko kokkaa -jaksosta vinkit.
Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.
Mikko kokkaa -ruokasarjan seitsemännessä jaksossa opetellaan paistamaan kokonainen kala uunissa. Kokonainen kirjolohi paistuu näppärästi uunissa kera lisukekasvisten.
Ruotojen poisto onnistuu kätevästi
Jaksossa opetellaan muun muassa tarkistamaan kalan kypsyys kätevällä kikalla. Kun kirjolohi on paistunut kypsäksi, myös ruotojen poistaminen siitä on helppoa.
– Nyt lähdetään putsaamaan kalaa. Otetaan hennosti haarukan avulla nahkaa pois, Tiina Norkio demonstroi.
Kirjolohta saa kätevästi haarukoitua lautaselle ruotojen suuntaisesti.
– Siinä on käytännössä putsattu kala, täällä ei ole ruotoja. Todella helposti irtoaa! Mikko Suursalmi iloitsee.