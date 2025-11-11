Kansanedustaja Timo Vornanen on sanonut kyseessä olevan hätävarjelu.
Poliisin esitutkintamateriaalissa olevat valvontakamerakuvien pysäytyskuvat näyttävät, miten kansanedustaja nosti aseen baarin edessä.
Kansanedustaja Timo Vornaseen liittyvät huhtikuun 2024 tapahtumat Bar Ihkussa sekä sen edessä ovat tällä hetkellä oikeudessa.
Vornasta syytetään ampuneen yhden laukauksen pistoolilla karaokebaari Ihkun edessä Helsingissä huhtikuussa 2024.
Syyttäjän mukaan ravintolan ulkopuolella toinen mies on uhannut Vornasta ja sanonut, että "Vornanen pitäisi hakata".
Vornanen oli ottanut aseen taskustaan, ladannut sen ja ampunut laukauksen maahan.
Laukausen jälkeen Vornanen oli osoittanut aseella ravintolan ulkopuolella olleita miehiä kohti.
Vornanen itse vetoaa hätävarjeluun.