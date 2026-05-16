Kanada on ilmaissut kiinnostuksensa osallitua Euroviisuihin.
BBC uutisoi Kanadan olevan mahdollisesti kiinnostunut osallistumaan Euroviisuihin tulevaisuudessa. Viisujen johtaja Martin Green kertoo uutiskanavalle, että Kanada voisi osallistua laulukilpailuun halutessaan.
Green toteaa, että vaikka hänen pöydälleen ei vielä ole tullut mitään konkreettista, niin ovi on auki Kanadalle.
– Toivotamme tervetulleeksi kaikki, jotka haluavat jakaa tämän upean tapahtuman arvot ja nousta lavalle ystäviemme kanssa.
Viime vuonna virkaansa astunut Kanadan pääministeri Mark Carney on muun muassa esittänyt talousarviossaan ajatuksensa Kanadan liittymisestä Euroviisuihin.
Martin Green myöntää tietävänsä, että Kanada havittelee paikkaa suositussa kilpailussa.
– Tiedämme, että Mark Green haluaa lähentyä Euroopan kanssa, hän sanoo.
Vaikka laulukilpailun järjestää EBU, eli Euroopan yleisradioliitto, niin Euroopan ulkopuolelta on osallistuttu aiemminkin. Muun muassa Australia on kilpaillut viisuissa vuodesta 2015.