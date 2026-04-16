Käräjäoikeus on hylännyt syytteet Jasmin Voutilaiseen kohdistuneista rikoksista, koska näyttö jäi liian vähäiseksi.

Kolme vuotta sitten kuolleen Jasmin Voutilaisen epäiltyä pahoinpitelyä ja raiskauksen yritystä käsiteltiin viime viikolla oikeudessa.

16. huhtikuuta tulleen tuomion mukaan oikeus on hylännyt syytteet pahoinpitelystä ja raiskauksen yrityksestä.

Syytettynä oli helsinkiläinen vuonna 1995 syntynyt mies.

Kyseiset syytteet käsittelivät epäiltyjä rikoksia, jotka tapahtuivat vain päivä ennen Voutilaisen itsemurhaa. Voutilainen kuoli 17. maaliskuuta 2023.

Syytteen mukaan mies oli yrittänyt olla sukupuoliyhteydessä Voutilaisen kanssa, joka ei osallistunut siihen vapaaehtoisesti. Mies oli väitetysti yrittänyt riisua Voutilaisen housuja ja sanonut haluavansa seksiä tämän kanssa.

Voutilainen oli kieltänyt ja vastustellut ja onnistunut työntämään vastaajan ulos asunnosta.

Pahoinpitelysyytteessä oli kyse siitä, että mies oli väitetysti lyönyt Voutilaista jollakin esineellä ainakin yhden kerran. Hän oli yrittänyt lyödä Voutilaista myös rinnan alueelle, mutta tämä oli onnistunut torjumaan lyönnin. Lyönti oli osunut kuitenkin hänen vasempaan olkavarteen.

Käräjäoikeuden tuomiosta käy ilmi, että Voutilainen ja vuonna 1995 syntynyt mies olivat tavanneet ostoskeskuksessa 16. maaliskuuta vuonna 2023. He olivat käyneet yhdessä ravintolassa ja kävelleet ostoskeskuksessa.

Voutilaisen kodin ulkopuolisen valvontakameran tallenteelta ilmenee, että he saapuivat Voutilaisen asunnolle noin puoli yhdentoista aikaan illalla. Mies poistui asunnolta 40 minuuttia myöhemmin.

Syyttäjä vetosi oikeidenkäynnissä Voutilaisen seuraavana päivänä kuvaamiin videoihin sekä hänen ja äitinsä välisiin viesteihin ja äidin kertomukseen videopuhelustaan tyttärensä kanssa.