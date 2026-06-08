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Lakritsi ja salmiakki kuormittavat sydäntä | MTV Uutiset

Tiesitkö lakritsin haitallisista terveysvaikutuksista? "Turvallista rajaa ei voi määrittää" Lakritsin syöminen voi nostaa verenpainetta ja aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Julkaistu 36 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Liiallinen lakritsin tai salmiakin syöminen voi viedä elimistön huomaamatta vakavaan epätasapainoon. Vaikutus voi kestää yllättävän pitkään. Salmiakki ja lakritsi ovat monelle suomalaiselle intohimokarkkeja, joita tarjotaan ylpeänä Suomessa vieraileville ulkomaalaisille ja kaivataan usein matkoillakin. Ne ovat myös maailmalle muuttaneiden ykköstoiveita tuliaisiksi. Mieltymys mustaan herkkuun saadaan monesti jo lapsena. Kesällä sitä syödään jäätelön muodossa. Valitettavasti salmiakki ja lakritsi eivät kuitenkaan ole vaarattomia tuotteita. Lakritsituotteiden sisältämä glykyrritsiini nostaa verenpainetta ja aiheuttaa hypokalemiaa, eli laskee veren kaliumpitoisuutta joskus jopa vaarallisen alas. Glykyrritsiini on lakritsijuuren luonnollinen yhdiste, joka antaa sille makean maun. Salmiakkimakeisissa on myös suolaa. Jo pienestä pastillirasiasta voi saada tuhdin suolalastin. Suolakin nostaa verenpainetta, ja sillä on myös muita haitallisia terveysvaikutuksia. Lue myös: Sydänlääkäri tyrmää kohumainoksen – Kouvolan lakritsipomo ei pyytele anteeksi: "Pitää erottua" Tuhoja verisuonissa Suomen Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala kertoo, että kohonnut verenpaine voi aiheuttaa välittöminä oireina paineen tunnetta päässä ja jopa päänsärkyä. Useimmille kohonnut verenpaine ei aiheuta kuitenkaan minkäänlaisia tuntemuksia. – Siten paine voi olla vuosia koholla aiheuttaen tuhojaan sisällä verisuonistossa, Hekkala toteaa MTV Uutisille.

Glykyrritsiini on lakritsijuuren luonnollinen yhdiste, joka antaa sille makean maun. Kuvassa lakurullia. Shutterstock

Kohonnut verenpaine on sepelvaltimotaudin ja sen akuutin tapahtuman, sydäninfarktin, riskitekijä.

– Se kuormittaa sydäntä aiheuttaen sydänlihaksen paksuuntumista. Se altistaa myös eteisvärinälle. Painevaikutukset kohdistuvat myös aivojen verisuoniin, eli se altistaa aivoverenkiertohäiriöille ja muistisairauksille.

Korkeasta verenpaineesta kärsivät Hekkalan mukaan myös munuaiset.

Matala kaliumpitoisuus voi olla vaarallinen tila

Hypokalemia eli veren matala kaliumpitoisuus altistaa erilaisille rytmihäiriöille.

– On kuvattu tapauksia, joissa kalium on laskenut lakritsin syömisen seurauksena niin matalalle, että seurauksena on ollut kammiovärinä. Kammiovärinä johtaa sydämen pysähtymiseen, ellei elvytystä aloiteta välittömästi, Hekkala kertoo.

Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim kertoi vuonna 2024 noin 50-vuotiaasta naisesta, joka oli soittanut ambulanssin huonovointisuuden vuoksi. Kun ensihoito oli jo paikalla, naiselle ilmaantui sydämen rytmihäiriötuntemus, jota seurasi kammiovärinä. Potilas pelastui sydäniskurilla, jolla defibrilloitiin kahdesti.

Defibrillaattori voi pelastaa hengen. Juttu jatkuu videon alla.

1:30 Näin käytät defibrillaattoria.

Sairaalassa naisella diagnosoitiin glykyrritsiinin aiheuttama lakritsioireyhtymä. Hän kertoi syöneensä lakritsia noin kerran viikossa, yhdestä kahteen pientä lakritsipatukkaa kerrallaan.

Hekkalan mukaan vakava kaliumin mataluus ja henkeä uhkaava kammiovärinä ovat lakritsin syönnin seurauksina hyvin harvinaisia tiloja ja niihin tarvitaan säännöllistä, usein päivittäistä käyttöä. Tavallisempia ovat hyvänlaatuiset rytmihäiriöt, kuten lisälyönnit.

Onko turvallista määrää?

Toiset ovat Hekkalan mukaan herkempiä glykyrritsiinille kuin toiset, ja sitä mukaa seurausten vaikeusaste on yksilöllinen.

– Jollekin verenpaineen nousuun riittää pieni, mutta säännöllinen lakritsin nauttiminen, toisilla vasta suurempi määrä. Aivan turvallista rajaa ei siten voi määrittää.

Hekkalan mukaan lakritsia voi syödä "kohtuullisesti". Käytännössä se tarkoittaa satunnaista käyttöä – "ei päivittäistä missään nimessä" – ja vain pieniä määriä.

Salmiakki- ja lakritsijäätelökin voi sisältää glykyrritsiiniä.All Over Press

– Lakritsia saisi syödä enintään 100 grammaa viikossa, mutta herkillä jo huomattavasti vähäisempi määrä voi kohottaa painetta.

Kohonnutta verenpainetta sairastavien tulisi Käypä hoito -suosituksen mukaan välttää lakritsia kokonaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -tutkimuksen mukaan noin kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine tai lääkitys siihen.

Myöskään raskaana olevat eivät saisi käyttää lakritsia lainkaan, sillä glykyrritsiini voi haitata sikiön kehitystä.

Lapsiakaan ei kannattaisi opettaa tykkäämään liikaa vanhasta kansallisherkusta.

– THL:n suosituksen mukaan alle 3-vuotiaille ei pidä antaa lakritsia ja salmiakkia lainkaan. Yli 3-vuotiaille sitä voi antaa vain satunnaisesti ja silloinkin vain pieniä määriä, Hekkala sanoo.

Ilmajoella tehdään poikkeuksellista salmiakkia. Juttu jatkuu videon alla.

5:36 Millaista on ilmajokelainen "sallittu salmiakki"?

Ymmärtävätkö suomalaiset riskit?

Moni tietää nykyisin lakritsin verenpainetta kohottavasta ominaisuudesta, mutta yhtä paljon on Hekkalan mukaan tietämättömyyttä, koska mustat makeiset ovat niin tavallisia suomalaisten herkkuja.

Joidenkuiden asenteisiin saattaa vaikuttaa myös vanha "viisaus", joka on voitu kuulla jopa lääkäriltä, eli että salmiakkia tai lakuja kannattaa syödä liian matalaan verenpaineeseen samaan tapaan "lääkkeenä" kuin legendan mukaan "lasillinen punaviiniä" tai "sormustimellinen konjakkia" tekee hyvää sydämen terveydelle.

Hekkala tyrmää tämän uskomuksen täysin.

– Tähän on yksiselitteinen vastaus: salmiakki ei toimi lääkkeenä.

Miten pitkään laku vaikuttaa elimistössä?

Hyväkin puoli lakritsista löytyy: sen vaikutus terveyteen on ohimenevä.

– Eli kun käytön lopettaa, verenpaine korjaantuu ja myös veren kaliumpitoisuus palautuu normaaliksi. Lakritsin vaikutus voi kuitenkin olla yllättävän pitkäkestoinen, useita viikkoja, vielä käytön lopettamisen jälkeenkin, Hekkala toteaa.

– Ja jos verenpaine on ollut vuosia koholla ja aiheuttanut muutoksia sydänlihakseen ja valtimoihin, nuo muutokset eivät ole enää palautuvia vaan pysyviä.

Raskaudenaikaiseen lakritsituotteiden käyttöön liittyy monenlaisia riskejä. Siksi lakuja tai salmiakkia ei suositella odottaville äideille.Shutterstock

Nämä lakritsiuutetta sisältävät tuotteet kohottavat verenpainetta: lakritsi

salmiakki

tietyt purukumit, makeiset, leivonnaiset ja jäätelö, jos siinä aitoa lakritsiuutetta tai lakritsijuurta.

tietyt luontaistuotteet, nuuska ja alkoholijuomat sekä lääkkeenomaiset valmisteet, kuten yskänlääkkeet

tietyt teelaadut Lakritsiuutetta sisältävien tuotteiden käytön aiheuttama hypertensio on luultua yleisempää. Käytön vaikutus verenpaineeseen voi kestää useita viikkoja. Osa väestöstä (tyypillisesti kohonnutta verenpainetta sairastavat) on erityisen herkkä lakritsiuutteen verenpainetta nostavalle vaikutukselle. Myös ikääntyminen ja heikentynyt munuaistoiminta lisäävät herkkyyttä. Kohonneen verenpaineen yhteydessä on perusteltua välttää kokonaan lakritsiuutetta sisältävien tuotteiden käyttöä. Lakritsiuutteiden käyttö lisää suolaherkkyyttä, koska solunsisäisen kortisolikatabolian estyminen saa aikaan mineralokortikoidivaikutuksen (metaboloimaton kortisoli sitoutuu mineralokortikoidireseptoriin). Lähde: Käypähoito.fi ja Duedecim.