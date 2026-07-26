Juontaja Shirly Karvinen vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin.
Bachelor Suomi -ohjelman juontaja Shirly Karvinen vastaa polttaviin Google-kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uusimalla kaudella.
Nettikansa etsii tietoa Karvisen mahdollisista kauneusleikkauksista. Juontaja kertoo olleensa rintaoperaatiossa kaksi kertaa, joista uusin, tehtiin viime syksynä.
– 25-vuotiaana klassisesti haaveilin, että haluaisin olla muodokkaampi ja naisellisempi ja rinnat helposti liitetään siihen.
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Shirly Karvinen vastaa polttaviin Google-kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uusimalla kaudella.
Karvinen kertoo katuvansa aiempaa leikkausta.
– Nyt tällä tavalla jälkiviisaana, jos voisin mennä ajassa taaksepäin, niin en olisi tehnyt sitä.
Lopulta hän päätti pienentää rintojaan ja meni uudelleen leikkaukseen.
– Menin viime syksynä vuosien mietinnän jälkeen ja pienensin niitä.
Karvinen kertoo kasvaneensa musiikkitelevision maailman aikaan, jossa nähtiin paljon muodokkaita naisia.
Hän kertoo naiskuvansa vääristyneen yhteiskunnallisten ideaalien mukaan. Myöhemmin hän vasta tajusi, että naiseus on kaikkea muuta kuin rintojen koko.