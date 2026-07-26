Stanley Cup -mestari Sebastian Aho pääsi esittelemään NHL:n mestaruuspokaalia oululaisyleisölle JVG:n festivaalikeikalla.

Aho kipusi lauantaina pystin kanssa lavalle JVG:n Qstockin keikalla Oulussa. JVG on julkaissut Ahon ja Stanley Cupin vierailusta kuvia ja videoita sosiaalisen median kanavilleen.

Carolina Hurricanesin kanssa NHL:n mestaruuden voittanut Aho tanssi ja huudatti kotikaupunkinsa festivaaliyleisöä.

Qstockin ja JVG:n julkaisemissa kuvissa festaritunnelmasta olivat nauttimassa myös muun muassa mestaripelaajan isä, SaiPan nykyinen urheilujohtaja Harri Aho sekä Leijonissa kolme maailmanmestaruutta ja yhden olympiakullan päävalmentajana voittanut Jukka Jalonen.