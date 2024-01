Asiantuntijoiden vinkit korkean verenpaineen laskemiseen: "Ihmiset voivat tehdä niin paljon itsensä hyväksi"

Journal of Hypertension -lehdessä julkaistun asiantuntijoiden tekemän kannanoton mukaan meditoinnista ja muista mindfulness-harjoituksista voi olla hyötyä niille, joiden verenpaine on koholla. Lausunnosta kertoo BBC .

Meditoi päivittäin, suosittavat asiantuntijat

Muita International Society of Hypertension -organisaation vinkkejä on, että joka päivä annetaan aikaa musiikin kuuntelulle, joogalle tai mindfulness-harjoituksille.

"Ihmiset voivat tehdä niin paljon itsensä hyväksi"

Journal of Hypertension -lehdessä syksyllä julkaistun kannanoton mukaan on olemassa riittävästi tieteellistä näyttöä siitä, että myös hieman epätavanomaisemmista lähestymistavoista voi olla apua.

– Näillä asioilla on suuri merkitys stressin vaikutusten vähentämisessä sydän- ja verisuonijärjestelmässä, ja näyttöä kertyy koko ajan, hän sanoo BBC:lle.

Williamsilla on selkeä neuvo ihmisille.

Lievitä stressiä joka päivä

Professori Williamsin mukaan ajatusten irrottamisella päivittäisestä arjesta on tärkeä ja kumulatiivinen stressiä vähentävä vaikutus mieleen ja sydämeen.

Tietoa verenpaineesta

Williamsin mukaan on yhä enemmän todisteita seuraavien asioiden puolesta:

Liialliset ilmansaasteet haitaksi

Jos ulkona treenaaminen houkuttaa, kannattaa lähteä reippailemaan puistoon tai muun sellaiseen paikkaan, jossa et altistu niin paljon ilmansaasteille. Ne eivät tee hyvää sydämelle tai keuhkoille.

Elämäntavat kuntoon!

Elämäntapamuutosten tulisi olla ensisijainen lähestymistapa korkean verenpaineen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, mutta lääkärit voivat tarvittaessa määrätä lääkkeitä, sanotaan European Society of Hypertension -asiantuntijaorganisaation hyväksymissä ohjeissa.

Lääkäri Pauline Swift Blood Pressure UK -organisaatiosta kertoo BBC:lle, että yksi nopeimmista tavoista alentaa verenpainetta, erityisesti jos sinulla on korkea verenpaine, on rajoittaa suolankulutusta. Vaikka et lisäisikään sitä aterioihisi, prosessoidut elintarvikkeet voivat sisältää sitä paljon.