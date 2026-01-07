Esimerkiksi D-vitamiinilisän, lakritsijuuren ja pomeranssin kanssa täytyy olla tarkkana, jos verenpaine on korkea.

Kohonnut verenpaine vaurioittaa valtimoita ja voi aiheuttaa aivohalvauksia ja sydäninfarkteja.

Kohonneen tai korkean verenpaineen pääasiallisia hoitokeinoja ovat muun muassa suolan vähentäminen ruokavaliosta, tupakoinnin lopettaminen ja painon pudottaminen, mikäli taustalla on lihavuutta.

Jos verenpainemittarin lukemat tahtovat keikkua korkealla, kannattaa muistaa myös, että osa tutuista ravintolisistä ja kasvirohdoista voi kohottaa verenpainetta tai heikentää verenpainelääkkeiden vaikutusta, kertoo Health-lehti.

Tarkkana kannattaa olla muun muassa D-vitamiinilisän, lakritsijuuren, mäkikuisman ja pomeranssin kanssa.

1. D-vitamiinin käyttö voi kääntyä itseään vastaan

Joidenkin tutkimusten mukaan D-vitamiini voi auttaa korkean verenpaineen hoidossa, erityisesti 5–200 mikrogramman vuorokausiannoksina, mutta jos vuorokausiannos ylittää 250 mikrogrammaa, voi se johtaa vaarallisiin sivuvaikutuksiin.

Liian suuri määrä D-vitamiinia voi johtaa hyperkalsemiaan eli liian korkeaan elimistön kalsiumpitoisuuteen. Hyperkalsemia voi aiheuttaa puolestaan korkeaa verenpainetta.

Jotkut nesteenpoistolääkkeet, joita voidaan käyttää korkean verenpaineen hoidossa, voivat yhteisvaikutuksessa suurten D-vitamiiniannosten kanssa niin ikään nostaa elimistön kalsiumtasoja liian korkeaksi.

Koska elimistö saa D-vitamiinia tietyistä elintarvikkeista sekä tuottaa sitä itse, kun iho altistuu auringon UV-säteilylle, kannattaa itselleen sopiva D-vitamiiniannostus selvittää lääkärin kanssa.

D-vitamiinia saa muun muassa maitotuotteista, joihin on lisätty D-vitamiinia sekä kalasta.

D-vitamiini on välttämätön monille kehon toiminnoille.

Ruokavirasto suosittelee 10 mikrogramman D-vitamiinilisää talvella 1–17-vuotiaille sekä raskaana oleville ja imettäville naisille.

Kaksinkertaista annosta vitamiinilisää 20 mikrogrammaa ympäri vuoden suositellaan yli 75-vuotiaille, vähän ulkona oleskeleville, peitetysti pukeutuville ja tummaihoisille.

Hoituuko korkea verenpaine elämäntapamuutoksilla? Juttu jatkuu videon alla.

9:32 Tarvitaanko korkean verenpaineen hoitoon lääkitystä? Haastattelussa Turun yliopiston sisätautiopin professori Teemu Niiranen.

2. Malttia lakupussilla

Lakritsinjuuri sisältää glykyrritsiinihappoa (GA), joka voi nostaa verenpainetta ja aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia, jos kärsii korkeasta verenpaineesta.

Lakritsinjuuri on yrtti, jota käytetään arominvivahteena elintarvikkeissa, kuten teessä ja makeisissa.

Jo pari 100–200 gramman pussia salmiakkia tai lakritsia viikossa voi aiheuttaa muutaman viikon aikajänteellä terveysongelmia, kuten verenpaineen kohoamista ja veren alhaista kaliumia eli hypokalemiaa. Riskiraja kuitenkin riippuu yksilöllisestä herkkyydestä sekä lakritsivalmisteesta.

Health-lehden mukaan korkeasta verenpaineesta kärsivillä jo 100 milligramman päivittäinen GA-annos nostaa verenpainetta entisestään.

Sen lisäksi, että lakritsin ja lakritsijuuren sisältämä glykyrritsiinihappo voi itsessään nostaa verenpainetta, voi se myös vaikuttaa verenpainelääkkeiden tehoon ja lisätä sivuvaikutusten riskiä.

Lue myös: Neljä merkkiä vaarallisen korkeasta verenpaineesta

3. Älä nappaa mäkikuismaa masennukseen tai vaihdevuosioireisiin

Mäkikuisma on kasvi, jota etenkin historiassa on käytetty masennus- ja vaihdevuosioireiden hoitoon. Kasvi kuitenkin heikentää monien lääkkeiden vaikutusta, mukaan lukien useiden verenpainelääkkeiden.

Todennäköisesti mäkikuisma estää lääkevalmisteiden normaalia imeytymistä elimistöön, kertoo Health-lehti.

4. Kausiherkuista tuttu pomeranssi voi olla pahaksi

Pomeranssia saadaan pomeranssihedelmästä tai -kuoresta. Se on yleinen mauste esimerkiksi pääsiäis- ja jouluherkuissa, mutta jotkut käyttävät sitä painonpudotuksen tukena tai parantamaan urheilusuorituksiaan.

Tutkimusten mukaan pomeranssi voi nostaa verenpainetta ja sykettä. Lisäravinteena pomeranssi voi olla yhteydessä jopa aivohalvauksiin ja sydänkohtauksiin.

Tämä johtuu pomeranssin sisältämästä p-synefriinistä.

Ruoassa ja juomissa nautittuna se ei kuitenkaan todennäköisesti aiheuta terveysriskejä, mutta lisäravinteena vaara on olemassa, kertoo Health-lehti.

Katso myös: Puoli kiloa vai 800 grammaa päivässä? Koosta päivän hevit näin

0:31 Päivän kasviskiintiö tulisi koostaa siten, että noin 60 prosenttia olisi vihanneksia ja 40 prosenttia marjoja ja hedelmiä.

Yllä olevalla videolla mainittu ravitsemustieteilijä Mikael Fogelholmin kauppalista heviosastolle: Banaaneja

Sitrushedelmiä

Kukkakaalia

Kurkkua

Pinaattia

Tomaattia

Sipulia

Kesäkurpitsaa

Sieniä

Marjoja, myös pakasteet kelpaavat!

Pakasteherneitä

Lähteet: Health, MDPI