Toukokuussa itsemurhan tehneen poliisin epäillään syyllistyneen Skotlannissa lukuisiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n mukaan poliisi Alan Greerin tiedossa olevien uhrien määrä on noussut jo yhdeksään, ja tutkinta saattaa laajentua entisestään. Greer teki itsemurhan toukokuun alussa lukuisten rikosten tultua ilmi.

Greerin ensimmäinen uhri oli Skotlannin poliisin tietojen mukaan nainen, jonka Greer raiskasi tämän kotona Glasgow’ssa vuonna 2012.

Tapaus tuli poliisin tietoon vasta viime vuonna, kun uhri teki asiasta rikosilmoituksen. Siitä käynnistyi yksi Skotlannin poliisin suurimmista sisäisistä tutkinnoista.

Poliisin tietoon on tullut tähän mennessä myös kahdeksan muuta Greerin uhria. Viisi heistä on seksityöntekijöitä, ja heihin kohdistuneet rikokset tapahtuivat Greerin ollessa vapaa-ajalla.

Poliisipäällikkö Lynn Ratcliffin mukaan Greer osti työuransa aikana palveluita sadoilta prostituoiduilta, ja poliisi on varautunut siihen, että uusia uhreja ilmenee.

– Tämä on ollut todella järkyttävää. Onneksi yksi uhreista oli tarpeeksi rohkea tullakseen puhumaan meille, se oli käynnistävä tekijä, joka johti tutkinnan aloittamiseen.

Perhe täysin tietämätön

Greer syntyi Australiassa vuonna 1978, mutta muutti Britanniaan jo kuusivuotiaana. Hän aloitti uransa Strathclyden poliisissa vuonna 2009 ja liittyi Skotlannin poliisiin vuonna 2013. Hän palveli poliisina yhteensä 17 vuotta ilman minkäänlaisia kurinpidollisia tai rikosoikeudellisia merkintöjä.

Greer oli kuollessaan 47-vuotias ja hänellä oli vaimo ja lapsi. BBC:n mukaan perhe ja kollegat olivat täysin tietämättömiä hänen "väkivaltaisesta kaksoiselämästään".

Mies pidätettiin ensimmäisen kerran jo huhtikuun puolella, mutta hänet vapautettiin myöhemmin ilman syytteitä, lisätutkintaa odottaen. Rikostutkijat ryhtyivät kuitenkin nopeasti toimenpiteisiin varmistaakseen hänen perheenjäsentensä turvallisuuden. Tästä syystä sosiaalityöntekijät vierailivat yhdessä poliisin kanssa Greerin kotona 5. toukokuuta.