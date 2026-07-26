Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino ylisti Argentiinan ”ammattimaisuutta” sen jälkeen, kun joukkue päätti MM-kisat kaoottisella tavalla.
MM-kisojen aikana jatkuvasti otsikoihin päätyneen Infantinon kirjeestä uutisoitiin ensimmäisenä Argentiinan mediassa. Brittilehti Daily Mail kertoo varmistaneensa kirjeen aitouden.
Argentiinan jalkapalloliiton puheenjohtajalle Claudio Tapialle osoittamassaan kirjeessä Infantino onnitteli maata MM-hopeasta ja upeista kisoista, jotka olivat hänen mukaansa unohtumatonta jalkapallon juhlaa.
– Albicelesten (Argentiinan maajoukkueen) hienot suoritukset vaikuttivat myös ratkaisevasti siihen, että tästä vuodesta tuli poikkeuksellinen tapahtuma, joka valloitti miljoonia jalkapallofaneja ympäri maailmaa, Infantino kirjoitti.
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Infantino pyysi välittämään kiitokset joukkueen pelaajille ja päävalmentaja Lionel Scalonille siitä huolimatta, että Fifa itse tutkii joukkueen jäsenten käytöstä Espanjaa vastaan pelatun loppuottelun jälkeisistä rähinöistä.
– Nämä voitot ovat hedelmiä jatkuvasta työn, ammattimaisuudesta ja yksityiskohtien huomioimisesta, mutta myös intohimosta, sitoutumisesta ja rakkaudesta upeaa lajiamme kohtaan, Infantino kehui.
MM-finaali päättyi käsirysyyn, jossa Argentiinan pelaaja paiskoi Espanjan maahan. Fifa tutkii myös muiden joukkueen jäsenten käytöstä loppuvihellyksen jälkeen.