Tilanne on tukala maastopalojen rusikoimassa Bordeauxissa. Asiantuntija kertoo kuinka käy viinisadon.
Ranskan Bordeauxin viinitilojen läheisyydessä riehuvat maastopalot ovat huolestuttaneet niin viljelijät kuin viinin ystävätkin, kertoo muun muassa CNN.
Uutiskanava on haastatellut alueen viiniasiantuntija Nicolle Croftia, joka kertoo saaneensa paljon huolestuneita yhteydenottoja ympäri maailmaa.
– Itse asiassa viinitarhat eivät tällä hetkellä ole vaarassa. Olemme kuitenkin hyvin järkyttyneitä tilanteesta ja siitä, että ihmiset menettävät kotejaan.
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Tuhoisat maastopalot leviävät tällä hetkellä erityisesti Ranskassa ja Espanjassa. Paloja on raportoitu useasta maasta ja ne ovat levinneet hallitsemattomasti.
Kokonaisuudessaan viranomaiset ovat evakuoineet jo yli 260 000 ihmistä palojen tieltä.
Yksi maastopaloista kärsivä alue on Lounais-Ranskan turisti- ja viinialue Bordeaux.