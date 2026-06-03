Kouvolan Lakritsin tuore mainos jakaa mielipiteitä sosiaalisessa mediassa. Yrityksen toimitusjohtajan mukaan "vain erottuminen vie perille".
Kaakkoissuomalainen makeisvalmistaja Kouvolan Lakritsi julkaisi jokin aika sitten sosiaalisessa mediassa mainoksen, jossa se epäsuorasti kannusti unohtamaan usein toistetut terveysväittämät ja nauttimaan elämästä.
– Verenpaine sitä, rasva tota ja sokeri tätä. Kuolet joskus kuitenkin, mainoksessa todettiin.
Mainoksessa viitattiin muun muassa lakritsin sisältämän glykyrritsiinin verenpainetta nostavaan vaikutukseen.
Suomen Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala pitää Kouvolan lakritsin mainosta yksiselitteisesti vastuuttomana.
– Kyseessä on terveyttä vaarantava mainos, joka on eettisesti väärin, Hekkala kommentoi MTV Uutisille.
– Mainoksen viesti on enemmän oikean, asiallisen terveystiedon vastustamista ja väheksymistä kuin yritys myydä tuotetta. Kohonnut verenpaine lyhentää elinikää, kyse on vuosista, joten puhutaan merkittävästi asiasta.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
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