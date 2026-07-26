Teemu Suninen kasvatti neljännellä pohja-ajallaan johtonsa Puolan EM-rallissa yli 11 sekuntiin.

Skodalla ajava Suninen oli sunnuntain aamupäivän viimeisellä erikoiskokeella 1,1 sekuntia Toyotan Kajetan Kajetanowiczia nopeampi.

Sunisen johto toiseen Skoda-kuskiin Jakub Matulkaan on 11,1 sekuntia, kun kisaa on ajamatta enää neljä erikoiskoetta.

– Oo-la-laa. Se oli aika pomppuista ajoittain. Enemmän kuin osasin odottaa. Nautin siitä. Mitään tilanteita ei ollut, auto oli vain vähän irti joissain paikoissa, Suninen totesi ERC:n tv-haastattelussa.

Kolme seuraavaa kuljettajaa ovat ennen iltapäivän toista lenkkiä 20 sekunnin iskuetäisyydellä, joten Suninen aikoo jatkaa samaan malliin.

– Täytyy mennä talla pohjassa. He eivät päästä meitä helpolla, Suninen sanoi.

Suninen kiertää EM-sarjaa Skodalla kartanlukijaan Antti Haapala. Jo tulevalla viikolla hän kisaa Suomen MM-rallissa Toyotan kalustolla yhdessä Janni Hussin kanssa.