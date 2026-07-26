Malesian GP palaa F1-sarjan kilpailukalenteriin lokakuussa. Kisa korvaa keväällä peruuntuneen Bahrainin osakilpailun.

F1-sarja vahvistaa Malesian GP:n paluun kisaohjelmaan yhdeksän vuoden tauon jälkeen, mutta se vaatii vielä Kansainvälisen autoliiton FIA:n moottoriurheilun maailmanneuvoston hyväksynnän.

Huhtikuulle suunnitellut Bahrainin ja Saudi-Arabian osakilpailut jouduttiin perumaan Lähi-idän sotatilanteen takia. Bahrain kattaa edelleen suuren osan Malesian kisan kustannuksista, joten siirron takia osakilpailu virallisesti nimeä "Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia".

F1-kauden kisojen kokonaismäärä nousee ilmoituksen myötä 23 osakilpailuun, mutta Iranin sodan jatkuessa loppukauteen sijoitetut Qatarin ja Abu Dhabin kisat ovat edelleen vaakalaudalla.

Lokakuun 4. päivänä ajettava Kuala Lumpurin kisa ajoittuu kalenterissa Azerbaidzhanin ja Singaporen kisojen väliin.

Sepangin rata kuului F1-kisakalenteriin yhtäjaksoisesti vuosina 1999–2017. Kimi Räikkönen voitti Ferrarilla vuoden 2008 Malesian kisan.