Leski ei peri automaattisesti puolisoaan, jos perheessä on lapsia.

Pankeissa tiedetään hyvin, millaiset juridiset yllätykset ovat perheissä tavallisimpia.

– Yksi todella sitkeä harhaluulo on se, että leski perii automaattisesti. Ihmiset luulevat, että leski perii, jos vainajalla on lapsia, mutta näinhän se ei ole. Jos halutaan, että leski perii, pitää tehdä testamentti, Aktian henkilöasiakasliiketoiminnan päällikkö Minna Mandellöf kertoo MTV Uutisille.

– Tämä on yksi asia, jonka ihmiset toistuvasti ajattelevat väärin.

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"Ihmiselle voi tulla yllätyksenä"

Toinen yllätys liittyy usein edunvalvontakirjaan, joka on tehtävä "oikeasti ajoissa".

– Jos jotakin tapahtuu ja ihminen ei ole enää sellaisessa kunnossa, että hän voi tehdä edunvalvontakirjan, niin se on liian myöhäistä.

– Ihmiselle voi tulla yllätyksenä, että esimerkiksi puolisonsa raha-asioita ei saa hoitaa tuosta vaan, vaan pitää olla edunvalvontakirja tai edunvalvontapäätös, jotta niitä saa hoitaa, Mandellöf sanoo.