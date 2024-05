Salakavalat syyt saavat verenpaineen nousemaan – huomioi nämä arjessasi

Kohonnut verenpaine on tavallinen tauti, jonka yleisyys lisääntyy iän mukana. Tavallisesti kohonnut verenpaine ei aiheuta oireita, minkä vuoksi sitä kutsutaan toisinaan hiljaiseksi tappajaksi. Verenpainetauti vahingoittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä altistaen aivo- sekä sydäninfarkteille.

Verenpaine on koholla, kun systolinen eli yläpaine on 140 mmHg (millimetriä elohopeaa) tai diastolinen eli alapaine on 90 mmHg tai arvot ovat näitä korkeammalla.