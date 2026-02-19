Korkean kolesterolin diagnoosimäärät ovat olleet jo vuosien ajan selvässä kasvussa Suomessa. Jos sinunkin kolesteroliarvosi hipoo viitearvon ylärajaa tai on jo ylittänyt sen, kokeile näitä muutoksia ruokavalioosi.
Korkea kolesteroli on yksi merkittävimmistä sydän- ja verisuonisairauksia aiheuttavista riskitekijöistä.
Arvoon voi kuitenkin vaikuttaa tekemällä lopulta aika pieniä muutoksia ruokavalioon ja ne todella kannattavat, sillä ruokavaliolla voidaan pienentää veren kokonaiskolesterolia jopa 30 prosenttia, kertoo Sydänliitto.
– Se, että pitäisi tuijottaa tarkkaan jotain kananmunien keltuaisten, maksan ja katkarapujen syöntiä on ihan 80-lukua, eli tällaisen keskittymisen yhteen elintarvikkeeseen voi unohtaa. Tärkeintä on rasvan laatu eli kovan rasvan vähentäminen ja hyvien rasvojen lisääminen, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Mehiläisestä kertoo.
Ruokavalioon tehdyt muutokset näkyvät kolesteroliarvoissa jo muutamassa viikossa ja ne ovat hyvä tuki myös, jos käytössä on jo kolesterolilääkitys.
2. Valitse pöytään tällainen juusto, liha ja maito
Toisin kuin moni luulee, ei juustoa tarvitse vaihtaa 5- tai edes 10-prosenttiseksi, vaan vaihto 17-prosenttiseen juustoon riittää.
– Tähän liittyy paljon väärinkäsityksiä. 17 prosenttia rasvaa sisältävä juusto on vähärasvainen juusto, ja huomio tulisi kiinnittää rasvaprosentin lisäksi myös juuston käyttömäärään.
Sen sijaan maito olisi hyvä vaihtaa rasvattomaan.
– Vaikka kevytmaidon ja rasvattoman maidon sisältämässä kovan rasvan määrässä ei ole suurta eroa, niin päivän, viikon ja kuukauden aikana se rasvan määrä kertautuu, sillä maitoa tulisi juoda 5–6 desilitraa päivässä.
– Jos maitoa joisi vain lasillisen päivässä, olisi se vähemmän merkittävää, onko lasissa kevyt- vai rasvaton maito, mutta jos juo ravitsemussuositusten mukaisesti useamman lasillisen päivässä, niin äkkiä rasvan kokonaismäärä nousee siinä.
Juuston kaverina tai korvaajana leivän päällä kannattaa suosia kinkkua, kalkkunaa tai muuta siipikarjan lihaa. Sydänmerkillä varustettu leikkele on aina varma valinta.
– Aamiaisella, välipalalla tai iltapalalla leivän päälle voi lisätä leikkelettä. Jos leipää syö pääruoan kanssa, pelkkä margariini riittää. Näin saa vähennettyä viikoittain kulutetun lihan määrää.
3. Herkuttele marjoilla
Monelle on iskostunut mieleen ohje puoli kiloa päivässä tai 5–6 kourallista päivässä kasviksia, hedelmiä ja marjoja.
Kasvisten, hedelmien ja marjojen lisääminen ruokavalioon kannattaa aloittaa lisäämällä niitä asioita, joiden mausta nauttii eniten.
Hevin lisääminen ruokavalioon lisää kuidun saantia ja kompensoi mahdollisesti tyydyttynyttä rasvaa ja kolesterolia sisältävien ruokien syöntiä.
Marjoilla saa herkutella!Shutterstock
Jos salaattien valmistus tuntuu hankalalta, rikasta pääruokia kasviksilla: lisää makaronilaatikon tai lasagnen sekaan raastettua porkkanaa, pinaattia tai vaikka herne-maissi-paprikaa. Ruoan seassa kasviksia tulee syötyä ikään kuin huomaamatta.
Muista myös pakastekasvikset ja -marjat. Ne ovat helppo ja nopea käyttöisiä väripilkkuja aterioille.
Marjoissa on runsaasti liukoista kuitua, joka muun muassa vaikuttaa edullisesti sokeriaineenvaihduntaan, alentaa kolesterolia ja lisää kylläisyyden tunnetta, kertoo Sydänliitto.