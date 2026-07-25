Auto ajoi väkijoukkoon Tiergarten-puistossa Berliinissä noin kello 22 paikallista aikaa.
Auto on ajanut väkijoukkoon Berliinissä, kertovat Expressen ja Bild.
Tapaus sattui noin kello 22.00 paikallista aikaa Tiergarten-puistossa Pride-tapahtuman aikana.
Useiden ihmisten kerrotaan loukkaantuneen.
Bildin mukaan hätäkeskuksessa tilanne luokiteltiin suuronnettomuudeksi.
Ihmisiä on kehotettu poistumaan alueelta rauhallisesti päärautatieaseman suuntaan ja välttämään Tiergarten-puistoa sekä Siegessäule-muistomerkkiä.
Tapauksen taustat ovat yhä selvittämättä.
Puistossa oli menossa Christopher Street Day -tapahtuma, eli paikallinen Pride-tapahtuma, mutta järjestäjät ovat peruneet sen tapahtuneen myötä.