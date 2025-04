Lakritsi ja salmiakki ovat vaaraksi sikiölle – haitallista ainetta on yllättävissäkin tuotteissa

Raskaudenaikaiseen lakritsituotteiden käyttöön liittyy monenlaisia riskejä. Ilman raskauttakin itselleen voi syödä lakritsioireyhtymän.

Lakritsimakeisia tai muita lakritsia sisältäviä tuotteita raskausaikana syöneiden äitien lapset menestyvät keskimääräistä heikommin kognitiivista päättelyä mittaavissa tehtävissä. Heillä on myös enemmän adhd-oireilua, kuten ylivilkkautta ja keskittymiskyvyttömyyttä. Lisäksi heidän stressinsäätelyjärjestelmänsä yliaktivoituu stressaavissa olosuhteissa keskimääräistä herkemmin, kertoo Helsingin yliopiston psykologian professori Katri Räikkönen-Talvitie.

Räikkönen-Talvitie tutkii sikiöaikaisen kasvuympäristön vaikutuksia yksilön myöhempään elämään.

– Lakritsituotteiden käyttö on yhteydessä myös lyhyempään raskaudenkestoon ja lisää ennenaikaisen syntymän riskiä.

Taustalla lakritsihappo

Lakritsia sisältävissä tuotteissa on glykyrritsiiniä eli lakritsihappoa. Räikkönen-Talvitien mukaan glykyrritsiini häiritsee raskausaikana istukan toimintaa niin, että äidin stressihormoni kortisolia pääsee liian suurina määrinä sikiön puolelle. Tämä voi häiritä sikiön kehitystä, erityisesti aivojen rakenteen ja toiminnan osalta.

Tämän riskin tunnistaminen johti vuonna 2016 siihen, että glykyrritsiiniä sisältävien tuotteiden käyttöä ei Suomessa suositella raskausaikana enää lainkaan. Vuoteen 2016 asti käyttöä ei suositeltu ainoastaan niissä tapauksissa, joissa odottajalla oli korkea verenpaine.

Räikkönen-Talvitie huomauttaa, että glykyrritsiiniä on monissa muissakin tuotteissa kuin lakritsissa, mitä kaikki raskaana olevat eivät välttämättä vieläkään osaa ottaa huomioon.

Helsingin yliopistossa käynnissä olevassa tutkimuksessa tehtiin vuonna 2012 lista glykyrritsiiniä sisältävistä tuotteista, ja niitä oli tavallisissa suomalaisruokakaupoissa myynnissä yhteensä 480. Tuotteiden joukossa on lakritsin ja salmiakin lisäksi esimerkiksi jäätelöitä, teejuomia, keksejä, jogurtteja, jälkiruokakastikkeita, purkkaa ja pastilleja. Glykyrritsiiniä on myös esimerkiksi joissakin vadelmamakeisissa.

– Glykyrritsiini on lakritsipensaan juuresta saatava luonnontuote, joka on 50–200 kertaa makeampi kuin tavallinen ruokasokeri, eli sehän on tietenkin erittäin houkutteleva vaihtoehto sokerille elintarviketeollisuudessa.

Veren kaliumpitoisuus voi laskea

Terveydenhuollossa törmätään säännöllisin väliajoin potilaisiin, jotka ovat nauttineet lakritsia tai muita lakritsia sisältäviä tuotteita ja kärsivät niin sanotusta lakritsioireyhtymästä, kertoo sisätautien erikoislääkäri Laura Ollila Husista.

– Lakritsituotteiden käytön ei ole tarvinnut olla kovin runsasta, eli on ennakoimatonta ja joskus hämmästyttävää, kuinka pienestä määrästä tällainen oireyhtymä voi tulla.

Oireyhtymän tyypillisimmät oireet ovat korkea verenpaine ja nesteen kertyminen elimistöön. Glykyrritsiini voi myös laskea veren kaliumpitoisuuden hyvin matalaksi, mikä on vaarallista, sillä se altistaa vakaville rytmihäiriöille.

Yleisen ravitsemussuosituksen perusteella glykyrritsiiniä tulisi syödä enintään 100 milligrammaa päivässä. Määrä vastaa noin 50 grammaa lakritsia. Räikkönen-Talvitie nostaa esille viime vuonna julkaistun ruotsalaistutkimuksen, jonka mukaan tämäkin määrä päivässä nosti merkittävästi tutkittujen verenpainetta.

– Kaiken lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että monissa lakritsia sisältävissä tuotteissa oli todellisuudessa jopa 50 prosenttia enemmän glykyrritsiiniä kuin valmistajan tuoteselosteessa oli ilmoitettu. Tämä osoittaa hyvin sen, että mitään turvallisen käytön rajaa on hyvin vaikea määrittää.

Genetiikka vaikuttanee riskeihin

Osa ihmisistä voi syödä runsaasti lakritsia ja salmiakkia ilman, että heille tulee lakritsioireyhtymän oireita. Asiaan todennäköisesti liittyy jonkinlaista geneettistä vaihtelua, arvioi Laura Ollila.

– Normaali tai edes matalakaan verenpaine ei silti suojaa siltä, etteikö verenpaine voisi nousta glykyrritsiinin nauttimisen jälkeen hyvinkin korkeaksi. Nesteenpoistolääkkeitä käyttävät ihmiset saattavat olla erityisen alttiita glykyrritsiinin aiheuttamalle kaliumin laskulle, sillä lääkkeet itsessään usein laskevat kaliumpitoisuutta.

Jos potilas ei kerro omatoimisesti lakritsituotteiden käytöstä eikä lääkäri huomaa ajatella asiaa, esimerkiksi matala kaliumpitoisuus voi johtaa hyvinkin laajoihin lisäselvittelyihin. Jos matala kaliumtaso on aiheuttanut jo vakavan rytmihäiriön, edessä on usein laajoja sydäntutkimuksia. Vakavimmillaan rytmihäiriö on hengenvaarallinen.

Ollilan kokemuksen perusteella lakritsituotteiden käytön paljastuminen vaatii monesti useita, täsmällisiä kysymyksiä.

– Potilas saattaa ensin sanoa, että ei hän syö karkkia, mutta sitten huomataankin, että hänellä on käytössä esimerkiksi yskänpastilleja, joissa on lakritsia.

Lakritsioireyhtymän oireet väistyvät usein viiveellä, joskus vasta viikkojen sisällä, mikä voi myöskin aiheuttaa epäselvyyksiä terveydenhuollossa. Ollilan mukaan ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että yli viikko sitten syöty lakritsi saattaisi aiheuttaa ongelmia tässä hetkessä.