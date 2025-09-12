Makeutusaine eritrytolilla on havaittu olevan yhteys aivohalvausriskiin.
Yleisesti turvallisena pidetty sokerin korvike erytritoli saattaa lisätä halvausriskiä, käy ilmi uudesta tutkimuksesta.
Eritrytolia löytyy muun muassa proteiinipatukoista ja energiajuomista.
Eritrytoli vahingoittaa soluja veri-aivoesteessä
Coloradon yliopiston tutkimuksessa havaittiin erytritolin vahingoittavan veri-aivoesteen soluja. Veri-aivoeste on eräänlainen aivojen suojajärjestelmä, joka estää haitallisten aineiden pääsyn verenkierrosta aivosoluihin.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu erytritolin mahdollisesti aiheuttavan muun muassa veritulppia, ja tämä tutkimus tuo lisää todisteita sen haitallisuudesta. Uutisoimme aiheesta vuonna 2024.
Solujen vaurioituminen altistaa veritulpalle
Uudessa tutkimuksessa tutkijat altistivat veri-aivoesteen solut erytritolin pitoisuuksille, joita tyypillisesti esiintyy yhdessä aineella makeutetussa juomassa. He havaitsivat solujen vaurioitumisen ketjureaktion, joka saattoi tehdä aivoista alttiimpia veritulppien muodostumiselle, joka on aivohalvauksen pääasiallinen syy.
Kokeissa eritrytoli aiheutti oksidatiivista stressiä eli hapettumisstressiä, joka tarkoittaa sitä, että elimistön reaktiiviset happiyhdisteet eivät ole tasapainossa antioksidanttien kanssa. Hapettumisstressi vahingoitti solujen toimintakykyä, ja jossain tapauksissa tappoi ne kokonaan.
Vaikutus verenkiertoon vakava
Hapettumisstressiä vakavampi löydös oli kuitenkin eritrytolin vaikutus verenkiertoon. Eritrytolin havaittiin aiheuttavan tukoksia verenkiertoon, jotka estivät hapen ja ravintoaineiden kulun aivoihin. Veritulppien aiheuttamisen lisäksi eritrytolin huomattiin sabotoivan elimistön puolustusmekanismeja niitä vastaan.
Normaalisti, kun verisuoniin muodostuu hyytymiä, solut vapauttavat kudoksen plasminogeeniaktivaattoria, joka liuottaa tukoksen ennen kuin se ehtii aiheuttaa aivohalvauksen. Makeutusaine kuitenkin esti tämän suojamekanismin toiminnan, jolloin hyytymät saattoivat aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Löydökset yhteneviä aikaisempien tutkimusten kanssa
Nämä laboratorio-olosuhteissa tehdyt tulokset olivat yhteneviä koehenkilöillä tehtyjen tutkimusten kanssa. Useat laajamittaiset havainnointitutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllisesti erytritolia käyttävät henkilöt ovat huomattavasti suuremmassa riskissä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, kuten sydänkohtauksiin ja aivohalvauksiin.
Tämän tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin siinä mielessä rajoittuneita, että tutkittavat kohteet olivat eristettyjä soluja laboratorioastioissa, eivätkä kokonaisia verisuonia, mikä tarkoittaa, että solut eivät välttämättä käyttäydy täsmälleen samalla tavalla kuin ihmiskehossa.
Moni mieltää eritrytolin esimerkiksi aspartaamia paremmaksi vaihtoehdoksi
Makeutusaineiden saralla eritrytoli on erityisessä asemassa, sillä se on luonnollisesti esiintyvä sokerialkoholi, jota kehomme tuottaa pienissä määrin myös itse. Tämän takia sitä on pidetty terveellisempänä vaihtoehtona kuin keinotekoisia makeutusaineita, kuten aspartaamia. Eritrytoli myös käyttäytyy hyvin samalla tavalla kuin sokeri, ja se on suosittu sokerin korvike myös siitä syystä.
Vaikka erytritoli voi auttaa ihmisiä välttämään liiallisen sokerin kulutuksen välittömiä haittoja, sen vaikutus veri-aivoesteeseen viittaa siihen, että sen toistuva käyttö voi ajan mittaan heikentää aivojen suojaa.
Lähde: Sciencealert