Muurahaisten visiitti voi aiheuttaa päänvaivaa.

Miten muurahaiset voi hävittää tehokkaasti kodista, jos niitä kesällä on päässyt sisälle pujahtamaan?

Marttaliiton ruoan ja kodinhoidon asiantuntija Niina Silander kertoo MTV Uutisille, että kodissa voi lymyillä muurahaisten lisäksi monenlaisia ötököitä, kuten hämähäkkejä, sokeritoukkia, tekstiilituholaisia tai elintarviketuholaisia. Olisikin tärkeää tunnistaa ne, koska niiden reitit kotiin ovat hyvin erilaisia.

– Ne eivät ole kaikki haitallisia, Silander lisää.

Pieni ja musta sokerimuurahainen, toiselta nimeltään mauriainen, on yleinen vieras sisällä keväisin ja kesäisin, kerrotaan Marttaliiton verkkosivuilla.

Pieni kolo tiivistyksessä tai rakenteissa voi olla niiden reitti sisätiloihin. Usein ruoka tai kosteus toimivat houkuttimena.

Ennalta ehkäisy on paras apu

Paras keino suojautua ötököiltä on ehkäistä tilannetta ennalta.

– Usein siisti koti ei houkuttele niin paljon vieraita, Silander sanoo.

Ruoantähteet pöydillä tai lattialla voivat houkutella muurahaisia. Pidä keittiö ja pinnat siistinä, ettei siellä ole mitään tahmeata tai makealta tuoksuvaa.

Elintarvikkeet kannattaa sulkea tiiviisti.

Mikäli sisällä näkee muurahaisia, voi hedelmäkorin siirtää väliaikaisesti jääkaappiin tai pistää pussiin.