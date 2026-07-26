Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works -arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon.

Aalto Works edustaa Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon arkkitehtuurikohteita Suomessa. Kokonaisuus koostuu 13 Aaltojen suunnittelemasta kohteesta ympäri Suomea.

Siihen kuuluvat: Alvar Aallon ateljee, Alvar Aallon kotitalo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo ja Kulttuuritalo Helsingissä, Jyväskylän yliopiston Aalto -kampus, Muuratsalon koetalo ja Säynätsalon kunnantalo Jyväskylässä, Paimion parantola, Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus, Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa, Villa Mairea Porissa sekä Kolmen Ristin kirkko Imatralla.

Aallon kuuluisin rakennus lienee Finlandia-talo Helsingissä.

Aaltojen ateljee Helsingin Munkkiniemessä. Kuva: Museovirasto.Museovirasto

Lehtikuva

Aaltojen kotitalo Munkkiniemessä Helsingissä.