Legendaarisen Side Eyeing Chloe -meemikuvan pikkutyttö on tänä päivänä 15-vuotias.
Youtubeen ladattiin vuonna 2013 video, joka kantaa nimeä Lily's Disneyland Surprise....AGAIN! (suom. Lilyn Disneyland-yllätys.... TAAS!). Itse videon nimi ei välttämättä sano katsojalle juuri mitään, mutta sen sijaan videolla esiintyvän 2-vuotiaan Chloe Clemin tuomitseva katse on piirtynyt elävästi internetkansan mieleen.
Videolla siskokset Lily ja Chloe saavat kuulla, että he pääsevät Disneylandiin. Uutisen kuullessaan isosisko Lily purskahtaa vuolaisiin onnenkyyneliin, kun taas vieressä turvaistuimessa istuva Chloe katsoo kameraan paheksuva ilme kasvoillaan.
Chloen reaktiosta napattu näytönkaappauskuva lähti leviämään internetissä kulovalkean tavoin ja muodostui meemiksi, johon törmää sosiaalisessa mediassa alinomaa yhä tänäkin päivänä. Niin kutsuttua Side Eyeing Chloe -meemikuvaa käytetään usein ilmaisemaan ällötystä tai paheksuntaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Tunnistatko tämän miehen? Meemi-Haroldin oikea henkilöllisyys paljastui!
Chloe on tänä päivänä 15-vuotias. Hänellä on Instagramissa miltei 700 000 seuraajaa.
Chloe kertoo tammikuussa julkaisemallaan asuvansa nykyään