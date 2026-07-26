2-vuotias katsoi kameraan tuomitsevasti, ja legendaarinen nettimeemi oli valmis – tältä "Side Eyeing Chloe" näyttää nyt

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä .

Chloen reaktiosta napattu näytönkaappauskuva lähti leviämään internetissä kulovalkean tavoin ja muodostui meemiksi, johon törmää sosiaalisessa mediassa alinomaa yhä tänäkin päivänä. Niin kutsuttua Side Eyeing Chloe -meemikuvaa käytetään usein ilmaisemaan ällötystä tai paheksuntaa.

Videolla siskokset Lily ja Chloe saavat kuulla, että he pääsevät Disneylandiin. Uutisen kuullessaan isosisko Lily purskahtaa vuolaisiin onnenkyyneliin, kun taas vieressä turvaistuimessa istuva Chloe katsoo kameraan paheksuva ilme kasvoillaan.

2-vuotias katsoi kameraan tuomitsevasti, ja legendaarinen nettimeemi oli valmis – tältä "Side Eyeing Chloe" näyttää nyt

Tennesseen osavaltiossa ja käyvänsä lukiota. Hänen haaveissaan siintää näyttelijän ammatti.

– Sain kokea paljon siistejä juttuja, kuten matkustaa Brasiliaan ja tavata paljon siistejä ihmisiä, hän mainitsee esimerkkeinä.