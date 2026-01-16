Maallikon silmään jääpallo voi muistuttaa jääkiekkoa, mutta eroja löytyy yllättävän paljon.
Jääpallon MM-mittelöä käydään parhaillaan Porissa, jossa Suomi kohtaa alkulohkon päätöskierroksella perjantaina Ruotsin, joka on voittanut kaikki neljä otteluaan.
Jääpallossa on se erikoisuus, että nykyaikainen peli sääntöinen on lähtöisin Englannista. Suomeen käyrän mailan peli tuli Venäjältä yli 100 vuotta sitten.
Suomella on yksi maailmanmestaruus ja monta himmeämpää MM-mitalia. Kullan loisteessa ovat useimmin paistatelleet Venäjä ja Ruotsi.