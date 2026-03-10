Jääkiekon SM-liigassa tapahtui viime perjantaina erotuomarijohtaja Jyri Rönnin mukaan ennennäkemätön tuplahaasto.
HPK:n ja Kärppien välisen ottelun päätöserässä kehkeytyi tapahtumasarja, joka sai varmasti monet raapimaan päätään. HPK sai ensin käännettyä heiltä hylätyn osuman Kärpät-maalivahdin häirintään liittyneen haaston jälkeen maaliksi, mutta heti perään Kärpät kaatoi tämän päätöksen omalla paitsiohaastollaan.
Lisäksi HPK:lle tuomittiin vielä kahden minuutin rangaistus maalivahdin estämisestä, joka tapahtui kiekon ylitettyä maaliviivan.