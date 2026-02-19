Leijonilla on huomenna edessä massiivinen haaste, kun välierävastustajaksi Milanon olympiakaukalossa luistelee ylivoimaisesti suurin kultamitalisuosikki Kanada. Kaapo Kakko sanoo suomalaispelaajien ammentaneen voimaa Tšekin esityksestä puolivälierävaiheessa Kanadaa vastaan.

Jos Suomi kampesi itsensä välieriin oltuaan puolivälierissä Sveitsiä vastaan pitkään 0–2-tappioasemassa, Kanada nousi neljän joukkoon tasoitettuaan oman puolivälieränsä Tšekkiä vastaan kolme ja puoli minuuttia ennen päätössummeria ja voitettuaan ottelun Mitchell Marnerin osumalla jatkoajalla.

Tämän ottelun tapahtumiin kiinnitettiin Sveitsi-voiton jälkeen huomiota Leijonienkin pukuhuoneessa. Kaapo Kakon mukaan Tšekin esitys antoi suomalaispelaajille uskoa, että supertähtiä vilisevä Kanada on kaadettavissa.

– Ehdottomasti. Sitä peliä seurattiin se, mitä pystyttiin. Kanada oli siihenkin ihan selkeä ennakkosuosikki, niin kuin tulee olemaan meitäkin vastaan. Kun yhdestä pelistä pelataan, se voi kääntyä ihan miten päin tahansa.

– Alkuun olisi hyvä saada johtoasema niin kuin Sveitsi sai eilen meitä vastaan ja pystyi sitten hyvin taistelemaan ja puolustamaan johtoa. Se helpottaisi peliä.

Kanada on voittanut miesten jääkiekossa kaksi viimeisintä olympiakultaa (2010 ja 2014), kun NHL-pelaajat ovat olleet mukana.

Viimeisten 16 vuoden aikana maa on voittanut NHL-pelaajilla 25 ottelua 27:stä. Ainoat tappiot ovat tulleet Yhdysvalloille vuonna 2010 Vancouverin olympiaturnauksen alkusarjassa ja viime talven 4 Nations -turnauksessa niin ikään lohkovaiheessa.