Jääkiekkolegenda Mats Sundin ei ollut lainkaan vakuuttunut Ruotsin olympiajoukkueen keskushyökkääjien tekemisistä puolivälierässä Latviaa vastaan.
Tre Kronor selvitti tiistain pudotuspelikarsinnoista tiensä puolivälieriin vaivattomalla 5–1-voitolla, mutta joukkueen sisällä on edelleen pahoja pelillisiä ongelmia.
Olympiavoittaja ja NHL-legenda Mats Sundin nosti esiin Ruotsin onnettoman aloitustilaston. Kahden erän jälkeen Latvia oli vienyt aloitukset 24–16. Toisessa erässä latvialaiset napsivat aloituksista peräti 73 prosenttia.
– Se on uskomattoman huonoa. Ymmärrän sen parempaa joukkuetta vastaan, mutta kun vertaa latvialaisia pelaajia ja niitä, joita meillä on, se ei ole ollenkaan hyvä, Sundin puhisi HBO Maxilla Expressen-lehden mukaan.
– Tuosta on parannettava, hän vaati.
Ruotsi kohtaa keskiviikkona puolivälieräottelussaan Yhdysvallat. Tuossa ottelussa sinikeltaisilla ei ole varaa antaa vastustajalle siimaa.
– Meidän on katsottava sitä. Haluamme voittaa jokaisen aloituksen, mutta jos emme voita, on oltava hyvä suunnitelma, mitä teemme sen jälkeen, Mika Zibanejad myönsi.
– Latvia pääsi mukaan otteluun. He saivat kiekkoja maalille, mikä alkoi monesti aloitusvoitosta, päävalmentaja totesi.