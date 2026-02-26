Oppilas valitti rehtorin päätöksestä hallinto-oikeuteen ja voitti.

Rehtori hylkäsi yhden oppilaan kaikki syksyn 2025 ylioppilaskokeet, sillä epäili oppilaan käyttäneen tekoälyä pitkän matematiikan kokeessa.

Lopulta asiaa käsiteltiin Helsingin hallinto-oikeudessa.

Ylioppilastutkintoa koskevat valitukset ovat harvinaisia hallinto-oikeudessa. Viimeisen viiden vuoden aikana on annettu kuusi päätöstä asiaan liittyviin. Lisäksi on yksi päätös, joka koski yo-kokeen suoritusaikaa.

Vastaus "hyvin samankaltainen" tekoälyn kanssa

Koetta tarkistanut lehtori huomasi koetta tarkistaessa, että oppilaan vastaus oli "hyvin samankaltainen" tekoälyn vastaustavan kanssa. Lehtorin epäilyksiä lisäsi se, että oppilas ei ollut käyttänyt luonnospaperia vastauksen valmisteluun.

Itse koetilaisuudessa ei ollut kuitenkaan havaittu mitään poikkeavaa, mutta lehtorin mukaan vilppi esimerkiksi piilotetulla puhelimella valvojien huomaamatta olisi ollut mahdollista.

Oppilas kertoi opiskelleensa matematiikan tehtäviä erikielisistä lähteistä. Hän oli myös ehdottanut opettajalle, että hän voi ratkaista samankaltaisen tehtävän opettajan edessä.

Hänen mukaansa tehtävä oli ollut hänelle helppo eikä sen takia ollut luonnostellut vastausta.

Oppilas piti kohtuuttomana, että kaikki viisi koetta hylättiin yhden kokeen yhden tehtävän vuoksi.

Hän piti myös syrjintänä sitä, että vaikka kaikille oppilaille oli tehty ennakkotarkastus ja vaatetus oli tarkastettu, vain häntä epäiltiin vilpistä. Oppilas oli myös tarjonnut selvitystä rehtorille, mutta koki ettei niitä käyty läpi.

Oikeus vertaili vastauksia

Hallinto-oikeus vertaili kokelaan vastausta ja tekoälyn tuottamaa vastausta keskenään ja oli sitä mieltä että vastaukset muistuttavat toisiaan.

Hallinto-oikeus piti siis perusteltuna sitä, että lehtori epäili oppilaan hyödyntäneen tekoälyä koetilanteessa.

Samalla kuitenkin oikeus toteaa, että rehtori ei tarjonnut riittävää näyttöä todentaakseen vilppiä.

– Jotta vilppi tai sen yritys havaitaan, rehtorin on kiinnitettävä vakavaa huomiota ylioppilaskokeen valvonnan järjestämiseen. Näyttötaakka vilppiin syyllistymisestä on yksin viranomaisella eli lukion rehtorilla. Pelkkä epäily tai spekulaatio vilpistä ei riitä näyttökysymyksen ylittymiseen.

Hallinto-oikeus kumosi rehtorin päätöksen kokeiden hylkäämisestä ja palautti asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.