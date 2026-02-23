Tekoäly on lisännyt deepfake-huijauksia, joille erityisesti iäkkäämmät kuluttajat ovat alttiita. Ruotsissa Kalla fakta -ohjelma tapasi Peterin, joka haksahti huijaukseen.
79-vuotias Peter Smedman kärsii vaikeasta nivelrikosta. Hänen Facebook-virrassaan näkyi Ruotsin TV4:n aamuohjelmaa muistuttava video, jossa tuttu tv-lääkäri Mikael Sandströmiksi esittäytynyt henkilö suositteli kapseleita, joiden väitettiin tekevän hänet "täysin terveeksi muutamassa viikossa".
– Se vaikutti aidolta. Se antoi toivoa helposta ratkaisusta nivelrikkooni, Smedman kertoo.
Verkkokaupassa hän huomasi Klarnan maksuvaihtoehtona.
– Kun olen käyttänyt Klarnaa aiemmin, pidin sitä hyvänä asiana. Se lisäsi uskottavuutta, hän sanoo.
TV4:n Kalla fakta -ohjelma selvityksen mukaan Klarna toimi yhdeksän kuukauden ajan maksunvälittäjänä huijauksessa.
9:31
Tuttu logo luo turvallisuudentunteen
Useat asiantuntijat katsovat, että toiminta voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön.
Talousrikosvirastoin entisen syyttäjä Stefan Lundbergin mukaan juuri tämä on keskeinen osa rikoskuviota.
– Tarkoitus on, että asiakas näkee Klarnan logon ja tuntee olonsa turvalliseksi, eikä epäile petosta, sanoo Lundberg Kalla faktalle.
Verkkokauppojen taustalla on alankomaalaisyhtiö, joka kohdistaa markkinointinsa Ruotsiin ruotsinkielisillä sivuilla ja verkkotunnuksilla. Valmisteita on myyty useilla nimillä, kuten Calm X ja Leaf Lab.
– Syöpä on erittäin vakava sairaus, ja ihmiset saattavat tarttua mihin tahansa oljenkorteen. Heidän huijaamisensa ostamaan tehotonta tuotetta on kyynistä ja voi pahimmillaan viivästyttää tehokasta hoitoa, Lundberg sanoo.
Klarnan toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski sanoo TV4:n haastattelussa suhtautuvansa tapaukseen vakavasti.
– Olen todella surullinen ja vihainen siitä, että tällaisia huijauksia on olemassa. Se on kauheaa, hän kommentoi.
Klarnan toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowskin mukaan vastuu tuotteiden laillisuudesta kuuluu viranomaisille.TV4
Hänen mukaansa juridinen vastuu tuotteiden laillisuudesta kuuluu viranomaisille, kuten lääkeviranomaiselle. Klarnan ja verkkokauppojen välissä on lisäksi välikäsi, joka välittää Klarnan maksupalvelun kauppiaille.
– Heillä on liikesuhde kauppiaaseen ja heidän on varmistettava, että sääntöjä noudatetaan, Siemiatkowski sanoo.
Talousrikosviraston entinen johtava syyttäjä Stefan Lundberg sanoo, ettei Klarna voi väistää vastuutaan.TV4
Lundbergin mukaan vastuuta ei voi siirtää eteenpäin.
– Klarna ei voi delegoida vastuutaan. Se säilyy yhtiöllä, vaikka välikäsiä käytettäisiin.
Klarna kuuluu rahanpesulainsäädännön piiriin, mikä edellyttää tarkkaa asiakastuntemusta.
Runsas vuosi sitten Ruotsin finanssivalvonta määräsi yhtiölle noin 50 miljoonan euron seuraamusmaksun puutteista asiakasvalvonnassa.
Lundbergin mukaan seuraamusmaksun tarkoitus on parantaa käytäntöjä.
– Tämä osoittaa, ettei niin ole ilmeisesti tapahtunut, hän sanoo.
Myös entinen syyttäjä ja rahanpesuasiantuntija Marie Wallin sanoo TV4:lle, että asiassa olisi syytä käynnistää esitutkinta.
– On perusteita epäillä rikosta, joka voi koskea elinkeinotoimintaan liittyvää rahanpesua ja avunantoa petokseen.
Klarnan toimitusjohtaja kiistää, että aiempi finanssivalvonnan huomautus olisi olennaisesti yhteydessä tähän tapaukseen, ja kyseenalaistaa syyttäjien arviot yhtiön vastuusta. Hän korostaa kuitenkin, että yhtiöllä on oma vastuunsa.
Tapaus voi johtaa uusiin oikeudellisiin seuraamuksiin, mikäli viranomaiset katsovat, että maksunvälittäjä on laiminlyönyt velvoitteensa.