Väärennetty video MTV:n ulkomaantoimituksen päälliköstä ilmestyi sosiaaliseen mediaan vain päiviä sen jälkeen, kun MTV oli uutisoinut deepfake-videohuijauksista.

MTV:n ulkomaan toimituksen päälliköstä Mirja Kivimäestä leviää tekoälyllä tehty deepfake-video sosiaalisessa mediassa.

Video on julkaistu vain muutama päivä sen jälkeen, kun MTV uutisoi deepfake-videoista, jotka levittävät disinformaatiota muun muassa erilaisista "lääkkeistä".

MTV Uutiset kertoi tapauksesta, jossa ruotsalainen Peter, 79, oli törmännyt videoon, jossa tuttu lääkäri suositteli "ihmepillereitä" niveloireisiin.

Kyseessä oli kuitenkin deepfake-video, ja niveloireisiin tilatut lääkkeet olivat käytännössä aivan jotain muuta.

Deepfake-huijausvideoissa tekoäly matkii tunnettuja kasvoja ja ääniä rahan kalastamiseksi.

Tällainen video on

Nyt ilmestynyt deepfake-video, jossa matkitaan MTV Uutisten Mirja Kivimäkeä, liittyy myös lääkeasioihin. Tällä kertaa huijausvideolla kaupitellaan laihdutuslääkkeitä.

– Tätä feikkivideota on siinä mielessä varsin merkillistä katsoa, että se tavallaan olen minä ja tavallaan en ole minä. Tunnistan siitä tuttuja elementtejä kuten nämä parhaillaan ylläni olevat vaatteeni, meikkini, hiukseni, tuon taustalla olevan toimituksemme, mutta samaan aikaan tekoäly väkisinkin muuttaa vähän piirteitä. Se selkeyttää piirteitä, suoristaa hampaat, blurraa kasvoja jotta se voi animoida kasvot puheen mukaiseksi, Kivimäki pohtii.

Videon huomasi Kivimäen iäkäs läheinen, joten on todennäköistä, että sivusto on kohdentanut videonsa iäkkäille.



– Ikävintähän tässä on tietysti se, että joku voi haksahtaa näihin ja menettää rahansa. Mutta näin omasta näkökulmastani ongelma on myös se, että kun huijattu henkilö miettii ketä hän voi syyttää, hänen katseensa kääntyy siihen henkilöön joka tätä firmaa ikään kuin esittelee ja joka antaa tälle huijaukselle kirjaimellisesti kasvonsa, Kivimäki toteaa.

Videolla kerrotaan kuinka professori Pekka Puska olisi poistunut kiireellisesti maasta "oletettavasti lääkeyhtiöiden taholta tulleiden uhkausten vuoksi". Pekka Puskan ulkonäköä on ennenkin käytetty huijausvideoiden materiaalina ja Puska on sanonut pitävänsä videoita rikollisena toimintana.

– Vain muutamaa tuntia ennen lähtöään hän (Puska) näytti suorassa lähetyksessä kotikonstin, jonka hänen mukaansa voi pysyvästi päästä eroon ylipainosta ja lihavuudesta, videolla väitetään.

Videon kerrotaan järkyttäneen "koko internettiä".

– Jos tästä pitää jotain positiivista hakea, niin se on se, että tekstiltään nämä videot ovat usein aika kömpelöitä. Tämäkin vilisee kirjoitusvirheitä, sanavirheitä ja logiikkavirheitä. Se helpottaa niiden tunnistamista, Kivimäki toteaa.

Video on julkaistu Happy Life -Facebook-tilillä. Tili kertoo olevansa sivusto heille, jotka haluavat voida hyvin joka päivä.

Facebook-tili ei ole sama, joita MTV tutki lääkehuijausten yhteydessä.

9:31 MTV Uutiset Livessä kerrottiin maanantaina huijausvideoista.