Syyttäjän mukaan valtionavustuksia huijattiin neljännesmiljoonan verran.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa asiassa, jossa ortodoksisen kirkon entistä arkkipiispaa Leoa syytetään törkeistä talousrikoksista. Epäillyt rikokset tapahtuivat Karjalan kielen seuran toiminnassa.



Karjalan kielen seura perustettiin Joensuussa vuonna 1995 elvyttämään karjalan kieltä ja kulttuuria. Seura ajautui konkurssiin syyskuussa 2020. Entinen arkkipiispa Leo eli Leo Makkonen toimi sen hallituksen puheenjohtajana.



Syyttäjän mukaan seura sai vuosille 2017–2019 opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) erityisiä valtionavustuksia yhteensä puoli miljoonaa euroa. Summa myönnettiin karjalan kielen elvyttämishankkeeseen. Syyttäjän mukaan summasta puolet perustui vääriin tietoihin, jotka Makkonen ja seuran varapuheenjohtajana ja sihteerinä toiminut mies olivat antaneet ministeriölle.



Syyttäjän mukaan seura esimerkiksi käytti sen lähipiirissä olleita kahta muuta yhdistystä varojen ja todellisten kulujen peittelyyn. Avustusehdoissa oli kielletty varojen luovuttaminen muille kuin avustuksen saajalle.

"Ei tekemistä kirkon kanssa"

Syyttäjä vaatii Makkoselle puolentoista vuoden ja entiselle sihteerille vuoden ja kymmenen kuukauden ehdollista vankeutta. Lisäksi molemmille vaaditaan vankeusrangaistuksen ohella yhdyskuntapalvelua. OKM vaatii heitä korvaamaan 250 000 euroa.



Kirjallisissa ennakkovastauksissaan käräjäoikeudelle syytetyt kiistävät syytteet. Leo oli Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispana vuosina 2001–2024. Hän jäi eläkkeelle toissa vuonna. Hänen seuraajansa arkkipiispana on , joka toimi aiemmin Oulun metropoliittana. Syytteiden noustua viime vuonna Elia sanoi STT:lle, ettei halua kommentoida asiaa ja että Karjalan kielen seuran tapauksella ei ole mitään tekemistä kirkon kanssa.