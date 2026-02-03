SpaceX kertoo yrityskaupan liittyvän suunnitelmiin rakentaa datakeskuksia avaruuteen.

Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on ostanut tekoäly-yhtiö xAI:n, avaruusyhtiö kertoo.

SpaceX kertoo yrityskaupan liittyvän suunnitelmiin rakentaa datakeskuksia avaruuteen. Yhtiön tiedotteen mukaan datakeskusten rakentaminen avaruuteen on ainoa kestävä tapa vastata tekoälyn kasvavaan energiantarpeeseen.

– Tekoälyn kasvavaa sähkönkulutusta ei voida kattaa maanpäällisillä ratkaisuilla edes lähitulevaisuudessa ilman haittaa ihmisille ja ympäristölle, Musk sanoo SpaceX:n verkkosivuilla julkaistussa lausunnossa.

Muskin tekoäly-yhtiö xAI on kehittänyt Grok-tekoälyn ja omistaa sosiaalisen median alusta X:n.

Tiedotteessa ei paljastettu yrityskaupan tarkempia yksityiskohtia, mutta CNBC:n tietojen mukaan kauppa vietiin maaliin maanantaina.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhtiön kokonaisarvo yhdistymisen jälkeen olisi 1,25 biljoonaa dollaria. Uutiskanava CNN:n mukaan kyseessä on maailman arvokkain listaamaton yhtiö.

EU tutkii Grokia ja X:ää

Grok-tekoäly on ollut viime aikoina kohun keskellä, kun viestipalvelu X:ään oli tulvinut oikeiden naisten ja lasten kuvista tekoälyllä muokattuja seksualisoituja riisuntakuvia. Useiden maiden viranomaiset ovat reagoineet ilmiöön.

EU tiedotti tammikuun lopulla, että Euroopan komissio aloittaa virallisen tutkinnan X:stä ja Grok-tekoälystä. Komissio tutkii, onko yhtiö rikkonut EU:n digipalveluasetusta (DSA).

Komission mukaan tekoälyllä muokattu, seksuaalissävytteinen sisältö saattoi alaikäisten kohdalla täyttää laittoman, lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivaltamateriaalin tunnusmerkit.

– Tekaistujen, seksuaalisten kuvien luonti naisista ja lapsista on julma hyväksikäytön muoto, jota ei voida suvaita, sanoi suomalaiskomissaari Henna Virkkunen.

Tammikuun puolivälissä X ilmoitti ottavansa käyttöön maantieteellisiä rajoituksia, joilla estetään riisuntakuvien luominen oikeista ihmisistä Grok-tekoälyllä sellaisilla hallintoalueilla, joissa tällainen sisältö saattaisi olla laitonta.