Tekoäly mullistaa vähitellen myös puolustusta ja sodankäyntiä – Nokian Siilasmaa: "Monella on houkutus poistaa ihminen siitä loopista, koska ihminen hidastaa asioita"

Kauhukuvaksi on muun muassa maalailtu vihollisen kaupungin ylle levittäytyviä tekoälyllä varustettuja droneja eli lennokkeja, jotka päättävät itsenäisesti kenet tappavat tai säästävät.

Monen ensireaktio tähän on se, että tekoälyn vieminen asejärjestelmiin pitäisi kieltää, sanoo Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Siilasmaan mukaan maailmalla on aika laaja yksimielisyys siitä, ettei koneoppivien järjestelmien pidä sallia käynnistää tappavaa iskua vaan ihmisen pitää olla aina mukana päätöksentekoketjussa, eli niin kutsutussa loopissa.

– Olen aika huolestunut siitä, miten tätä pystyttäisiin valvomaan. Monella on varmaan todella suuri houkutus poistaa ihminen siitä loopista, koska ihminen hidastaa asioita, Siilasmaa sanoo.

Koneälyä ei voi täysin ymmärtää



Ihmisillä toisin myös on taipumus vastustaa uutta teknologiaa vielä silloinkin, kun sen hyödyt ovat selvästi haittoja suurempia. Siilasmaan mukaan tämän osoittaa suhtautuminen itse ajaviin autoihin, joilta vaaditaan enemmän kuin ihmiskuljettajalta.

Tekoälyä käytetään jo nyt



Digitalisaatio ja tekoäly on valittu Puolustusvoimien teemaksi Suomen EU-puheenjohtajuuskautena. Maanantaina kehityksen uhkia ja mahdollisuuksia pohdittiin seminaarissa Helsingissä. Suljettujen ovien taakse oli kutsuttu EU:n sotilaskomitean lisäksi noin 200 osallistujaa yrityksistä, tutkimusmaailmasta sekä EU-maiden puolustushallinnoista.

Kosola muistuttaa, että tekoälyä on jo käytössä asejärjestelmissä, mutta monesti tarkoituksessa välttää väärien kohteiden tuhoamista. Humanitaariselta vaikuttava ajattelu sopii myös sodankäynnin logiikkaan.

– Tahattomaan uhriin osuminen on aina kyseisen aseen hukkaamista, Kosola muistuttaa.

Terminaattoreista tai droneista puhuminen vie Kosolan mukaan huomiota pois sieltä, missä tekoälystä ja digitalisaatiosta voi olla eniten hyötyä. Sitä on muun muassa suurten tietomäärien käsittely ja suodattaminen, mikä nopeuttaa tilannekuvan muodostamista, päätöksentekoa ja kulloinkin parhaaksi katsotun sotilaallisen toiminnan aloittamista.

Väsymätön tekoäly on myös tässä roolissaan jo käytössä. Esimerkiksi Hornetien seuraajaehdokkaista puhuttaessa on hyvä muistaa, että modernit hävittäjät keräävät ja välittävät tietoa sellaisia määriä, ettei lentäjä ottaisi siitä tolkkua ilman koneiden apua. Päätöksen toiminnasta tekee kuitenkin edelleen ihminen.

Vähemmän johtajia, enemmän taistelijoita?



Kosolan mukaan on mahdollista, että tekoäly ja digitalisaatio rikkoisivat noidankehän, jossa sotateknologian kehitys näyttää aina johtavan yhä kalliimpiin asejärjestelmiin ja puolustusmenojen lisääntymiseen.

Sotilasesikuntien ja johtoportaiden tehtävä on pääsääntöisesti tiedon kokoaminen, päätösten tekeminen ja käskyjen antaminen. Jos siihen ei enää tarvita yhtä paljon ihmisiä kuin aiemmin, on Kosolan mukaan teoriassa mahdollista joko lisätä taistelevien joukkojen määrää tai pienentää koko sodanajan joukon kokoa.

– Kymmenentuhannen data-analyytikon korvaaminen tietokoneilla on kustannustehokasta, jalkaväkitaistelijan poistaminen paikan päältä ei ole. Hänet tarvitaan siellä, Kosola kuvailee.

Digitalisaatio voi lisätä haavoittuvuutta



Digitalisaation ja verkottumisen kääntöpuoli on haavoittuvuuksien lisääntyminen ja kyberturvallisuuden vaarantuminen.

– Etu on siinä, että kaikki tieto on käytettävissä ja haitta siinä, että tuo kaikki tieto on vuodettavissa tai hakkeroitavissa, Kosola tiivistää.