Turmassa kuoli yksi nuori.
Poliisin mukaan joulun alla tapahtunut Teiskon radiomastoturma liittyi Tiktok-haasteeseen.
Poliisi kertoo nyt, että esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella kolme alle 18-vuotiasta nuorta miestä oli kiivennyt Teiskon radiomastoon tarkoituksenaan kuvata sisältöä sosiaalisen median Tiktok -haasteeseen.
Yksi nuorista putosi radiomastosta ja löytyi maasta menehtyneenä.
Onnettomuus tapahtui 20. joulukuuta.
Useampi olisi voinut kuolla
Esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella kolme nuorta oli kiivennyt radiomastoon huoltotikkaita pitkin. Nuoret olivat kuvanneet tapahtumaa ylös kiivetessään mukanaan olleilla matkapuhelimilla sekä kameroilla.
Alaspäin huoltotikkaita pitkin tullessaan ylimpänä ollut nuori menetti otteensa ja putosi maahan.
Poliisin mukaan turmassa olisi voinut käydä huonomminkin.
– Saadun selvityksen perusteella on ollut lähellä, että ylempää pudonnut nuori olisi osunut alempana huoltotikkailla olleisiin nuoriin. Mikäli näin olisi käynyt, kuolonuhrien määrä olisi voinut olla vieläkin suurempi, poliisi kertoo.
Saadun selvityksen perusteella nuoret eivät olleet tehneet livelähetystä eivätkä niin sanotusti striimanneet radiomastoon kiipeämistään tai kiipeämisen loppua.
Radiomastoon kiivenneitä nuoria on syytä epäillä rikoslain 24 luvun 3 §:n julkisrauhan rikkomisesta.
Julkisrauhan rikkomisesta voidaan tekijä tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
– Jos mastoon kiipeäminen on mahdollista, se ei tarkoita, että se olisi sallittua, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario tiedotteessa.