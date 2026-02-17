Rikoksissa oli kyse rasistisesta motiivista, joka myös kovensi joukkion tuomioita. Yhtä uhreista puukotettiin, ja häntä oli pahoinpidelty hänen maatessaan vertavuotavana ja puolustuskyvyttömänä.

KRP:n tiedusteluosasto arvioi skinhead-porukan ideologiaa

Tapauksen esitutkinnasta käy ilmi, että tutkinnanjohtaja oli tehnyt keskusrikospoliisin Riski- ja uhka-arviot -ryhmän ylitarkastajalle lausuntopyynnön tapauksesta. Kyseinen ryhmä on osa KRP:n tiedusteluosastoa. Se tukee "poliisiyksiköltä sekä muita viranomaisia eri tavoin motivoituneen vakavan kohdennetun väkivallan arvioinnissa, ennalta estämisessä ja paljastamisessa sekä toimia kansallisena asiantuntijana tällä tehtäväalueella".

Lausunnossa kävi ilmi, että joukkio vaikutti edustavan white power- ja uusnatsiskinhead-kulttuuria. Näitä erottaa muista skinheadeista rasistisen ja väkivaltaan oikeuttavan ideologian omaksuminen.

Natsitervehdyksiä ja symboleita

– No ei jätä epäselväksi, mikä on näiden miesten aatemaailma.

KRP: Skinhead ansaitsee kengännauhojen värin väkivallalla

– Maihinnousukenkien punaisten ja valkoisten kengännauhojen on kuitenkin katsottu symboloivan valkoista ylivalta ("white power") -ajattelua ja henkilön "oikeuden" käyttää niitä on nähty perustuvan valkoisen "rodun" viholliseksi koettua tahoa kohtaan tehdyllä väkivallalla "ansaituksi", lausunnossa kerrotaan.

Tämän puolesta puhuu yhden tuomitun lähettämä ääniviesti puukottajalle. Hän kertoi väkivallanteon jälkeen olevansa "ihan vitun ylpee äijästä" ja että tämä "saa pitää nauhat milloin haluaa". Hän lupasi myös osallistua mahdollisten sakkojen maksamiseen.