KRP:n tiedusteluosasto arvioi skinhead-porukan ideologiaa
Tapauksen esitutkinnasta käy ilmi, että tutkinnanjohtaja oli tehnyt keskusrikospoliisin Riski- ja uhka-arviot -ryhmän ylitarkastajalle lausuntopyynnön tapauksesta. Kyseinen ryhmä on osa KRP:n tiedusteluosastoa. Se tukee "poliisiyksiköltä sekä muita viranomaisia eri tavoin motivoituneen vakavan kohdennetun väkivallan arvioinnissa, ennalta estämisessä ja paljastamisessa sekä toimia kansallisena asiantuntijana tällä tehtäväalueella".
Lausuntopyyntö koski sitä, mitä tutkinnassa selvinneet seikat kertovat joukkion rasistisesta ideologiasta ja siitä, voisiko rasistinen motiivi olla tällaisen aatemaailman kannattajille vaikutin ryhtyä rikokseen.
Lausunnossa kävi ilmi, että joukkio vaikutti edustavan white power- ja uusnatsiskinhead-kulttuuria. Näitä erottaa muista skinheadeista rasistisen ja väkivaltaan oikeuttavan ideologian omaksuminen.
Natsitervehdyksiä ja symboleita
Osana esitutkintamateriaalia oli joukkion keskinäistä viestinvaihtoa, johon kuului myös useita videoviestejä. Niissä skinheadporukan jäsenet tekivät natsitervehdyksiä, valkoista ylivaltaa merkitseviä white power -symboleita ja käyttävät uusnatsikulttuuriin liittyvää kieltä. Materiaalista löytyy myös muun muassa hakaristikuva.
Osia porukan viestittelystä näet Rikospaikka-ohjelman jaksolta, joka löytyy jutun alusta.
– Kokonaisuudessaan kuvista välittyy kiinnostus äärioikeistolaisuuteen ja tietoisuus siihen liittyvästä symboliikasta, lausunnossa arvioitiin.
Se viittasi myös suojelupoliisin lausuntoon, jonka mukaan sosiaalisen median alustoille painottuva verkostoituminen, propagandan levittäminen ja väkivaltaisen toiminnan edistäminen ovat olennaisessa osassa Suomen äärioikeistolaista toimintaa.
Samansuuntaiseen arvioon tuli myös Rikospaikka-ohjelmassa rikostoimittaja Pekka Lehtinen katsottuaan videolta miesten keskinäisiä tervehdyksiä.
– No ei jätä epäselväksi, mikä on näiden miesten aatemaailma.
Puukottajan asua käytettiin yhtenä elementtinä, jonka perusteella arvioitin tämän edustavan ryhmän joukon aatemaailmaa.
Esimerkiksi puukottajan asu edusti tyypillistä äärioikeistolaisen skinheadin vaatetusta: maihinnousukengät, pilottitakki, maastokuvioiset housut ja henkselit.
Maastokengät herättivät lausunnossa erityistä kiinnostusta, sillä niissä oli suoralla tikapuunauhoituksella sidotut valkoiset nauhat. Nauhoituksen tyyli ja väri on lausunnon mukaan skinheadkulttuurissa merkittävä tekijä, joka viestii eri yhteyksissä eri asioita.
– Maihinnousukenkien punaisten ja valkoisten kengännauhojen on kuitenkin katsottu symboloivan valkoista ylivalta ("white power") -ajattelua ja henkilön "oikeuden" käyttää niitä on nähty perustuvan valkoisen "rodun" viholliseksi koettua tahoa kohtaan tehdyllä väkivallalla "ansaituksi", lausunnossa kerrotaan.
Tämän puolesta puhuu yhden tuomitun lähettämä ääniviesti puukottajalle. Hän kertoi väkivallanteon jälkeen olevansa "ihan vitun ylpee äijästä" ja että tämä "saa pitää nauhat milloin haluaa". Hän lupasi myös osallistua mahdollisten sakkojen maksamiseen.
Sakkojen sijaan tuli kovempi rangaistus. Vuonna 2006 syntynyt Jonne Aarno Tapani Nieminen, joka oli puukottanut uhriaan, sai 4 vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen tapon yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta.
Muut porukan jäsenet välttivät vankilan. Vuonna 2007 syntynyt mies sai törkeästä pahoinpitelystä ja pahoinpitelystä 1 vuoden 8 kuukauden ehdollisen tuomion, kaksi muuta vuonna 2005 syntynyttä miestä saivat kumpikin törkeästä pahoinpitelystä vuoden ehdollisen tuomion.