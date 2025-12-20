Tampereen Teiskossa on tapahtunut onnettomuus, jossa on menehtynyt yksi henkilö.
Poliisi kertoo, että poliisi ja pelastuslaitos saivat tänään iltapäivällä ilmoituksen Tampereen Teiskon radiomastosta pudonneesta ihmisestä. Paikalla todettiin, että henkilö oli menehtynyt välittömästi putoamisen seurauksena.
Poliisi ei epäile, että putoamiseen liittyisi rikosta. Tutkinta jatkuu kuolemansyyn selvittämisenä.
Teiskon radiomasto on noin 325 metriä korkea. Se on samalla Tampereen korkein rakennelma. Mastoa hallinnoi Digita. Digitan markkinointi- ja viestintäjohtaja Tiina Flinck kertoo MTV Uutisille, että Digita on tietoinen tapahtuneesta.
– Viranomaiset selvittävät asiaa ja me avustamme selvitystyössä. Haluamme osoittaa syvän osanottomme menehtyneen lähiomaisille, Flinck toteaa.
Digita ei kommentoi tarkempia tietoja tapahtuneesta tai sitä, oliko pudonnut henkilö ollut työtehtävissä mastossa.
Yleisellä tasolla Flinck toteaa, että radiomastot on aidattu ja suojattu monin turvatasoin, jotta mastoihin ei pääse kulkemaan luvatta.
Juttua päivitetty kello 18.33. Digitan viestintäjohtajan kommenteilla.