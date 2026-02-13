Putoamispaikalla parkkihallissa on kävelyura, joka vie reunalle.

Helsingin Jätkäsaaressa kuoli myöhään torstai-iltana ihminen. Viranomaisten mukaan ihminen putosi parkkihallin katolta alas Bahamankadulla. Poliisin mukaan kyseessä oli täysi-ikäinen ihminen, eikä tapauksessa epäillä rikosta.

Putoamispaikka on sama, jossa kaksi 15-vuotiasta nuorta kuoli viime heinäkuussa heidän pudottuaan katolta. Samalla paikalla oli kuolemantapaus myös marraskuussa.

MTV Uutiset vieraili parkkihallin katolla perjantaiaamuna. MTV Uutisten toimittaja Fanni Parma kertoo, että lumessa näkyi muutamia kävelyjälkiä, jotka johtivat rakennuksen laidalle.

– Katolla näkee uran, joka vie reunalle. Juttelin paikallisten kanssa, jotka uskoivat, että putoaminen on tapahtunut kohdasta, missä lumet on pyyhitty tai ne ovat pyyhkiytyneet reunalta pois, Parma raportoi.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Syrjänen kertoo MTV Uutisille olevansa tapahtuneesta järkyttynyt.

– Tietynlaisesta tahallisuudesta sen on johduttava, Syrjänen sanoo.

Onko suojakaide riittävän korkea? Katso video tapahtumapaikalta yläpuolelta.