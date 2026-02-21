Jääkiekko-ottelu keskeytettiin hieman kello 20 jälkeen lauantai-iltana katsomossa sytytettyjen soihtujen vuoksi Koulukadun kentällä.
Poliisi kertoo, että Tampereella Koulukadun kentän katsomo jouduttiin tyhjentämään lauantai-iltana, kun kahden juniorijoukkueen välisessä jääkiekko-ottelussa sytytettiin soihtuja. Ottelua oli poliisin arvion mukaan katsomassa 300-400 henkilöä. Ottelun ensimmäisen erän aikana katsomossa sytytettiin kahtena eri kertana yhteensä noin 20 soihtua.
Ottelun järjestäjä totesi soihtujen olevan turvallisuusriski, ja ottelu päätettiin keskeyttää.
Poliisi kertoo seurannensa paikan päällä, kun järjestäjä tyhjensi katsomoa sekä tapahtuma-aluetta. Paikalta poistettiin noin 50 henkilöä.