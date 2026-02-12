Tampereella tapahtui rasistinen tapon yritys vuoden 2025 syyskuussa.
Rasistinen väkivalta oli johtaa toisen uhrin kuolemaan syyskuisena yönä Tampereella viime vuonna.
Valvontakameroille tallentui, kuinka miesjoukko, joista osalla oli kasvot peitettyinä maskeilla, pysäytti kaksi ulkomaalaistaustaista miestä ja alkoi solvata heitä rasistisesti.
Tämän jälkeen alkoi useita minuutteja kestänyt väkivalta. Lopulta toista uhria puukotettiin kaksi kertaa ylävartaloon.
Kokonaisuutena oikeus totesi, että tapahtumat olivat seurausta vastaajien aloittamasta uhkaavasta ja rasistisesti värittyneestä riidanhausta, joka johti vakavaan väkivaltatilanteeseen.
Rasistiset vaikuttimet olivat oikeuden mukaan kiistattomia. Tekijöiden puhelimista löytyi videoita, joissa he kertoivat vihaavansa tummaihoisia ja esiintyivät äärioikeiston symboleihin viittaavalla tavalla.
Hyökkäyksen aikana myös uhrit puolustautuivat ja käyttivät väkivaltaa hyökkääjiä vastaan, mutta oikeus katsoi heidän toimineen hätävarjelutilanteessa, eivätkä he saaneet tuomioita.
Puukottaja tuomittiin neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tapon yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta. Muut tekijät saivat ehdollisia vankeusrangaistuksia heidän rooliensa mukaan.
Tapahtumat esitettiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies-osiossa, jossa käsitellään videolle tallentuneita rikoksia.