Ukrainassa on huutava tarve moottoripyörille ja mönkijöille. Jos tallissasi lojuu käyttämätön prätkä, saatat olla avuksi.

Helsingin Messukeskuksessa pyörii tänä viikonloppuna runsaasti moottoripyöräharrastajia. Syynä tähän ovat MP-messut, jossa on esillä moottoripyöräilyn uusimmat trendit ja moottoripyörämallit.

Messuilla tehtiin myös historiaa, sillä siellä aloitettiin Suomen ensimmäinen moottoripyörien keräys Ukrainaan. Keräyksestä ja kaluston toimittamisesta vastaa Zero Line Finland -yhdistys, joka on tukenut vapaaehtoisvoimin Ukrainaa sodan alusta alkaen.

Hallituksen jäsen Ville Paavolainen kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, että kaksipyöräiset ajoneuvot otetaan Ukrainassa tällä hetkellä ilomielin vastaan.

– Ukrainassa on tiestö todella surkeassa kunnossa, etenkin siellä rintaman lähellä. Moottoripyörät ja mönkiät ovat tällaisia ajoneuvoja, joilla pystyvät liikkumaan nopeasti paikasta toiseen, Paavolainen kertoo.

Zero Line Finland toivoo, että Ukrainaan saataisiin lähetettyä kymmeniä moottoripyöriä.

– Ukrainan tilanne on erittäin paha ja auttamaan pystyy myös omatoimisesti, Paavolainen kertoo.

