Pitkä pakkasjakso on hyydyttänyt autoja tien varteen ja samalla hinausautoilla on pitänyt kiirettä.
Autot eivät pidä kovista pakkasista. Tien varteen jäävät niin perinteiset polttomoottoriautot kuin sähköautotkin. Autoliiton tilastot kertovat, että helmikuu on jatkunut yhtä kiireiseinä kuin tammikuukin.
Tyypillisin vika on tyhjentynyt akku.
Kaustisella toimivan S. Mäkelä Ky:n hinausauton kuljettaja Mikael Prest kertoo MTV Uutisille, että tehväviin kuuluu paljon apuvirran antamista.
– Paljon on varsinkin kaupunkialueilla lyhyttä ajoa. Se syö nämä 12 voltin akut tyhjäksi, Prest toteaa.
Lue myös: Autoilija, älä riuhdo ovea hirmupakkasilla – kokeile näitä keinoja
Pitkän uran hinauspuolella tehnyt Sami Mäkelä toteaa yksiselitteisesti, että autoissa aivan kaikki oli ennen paremmin.
– Nykypäivänä on tullut komponentteja. Ne ovat täynnä elektroniikkaa ja niistä tulee sitten vikoja, Mäkelä sanoo.
Mäkelän mukaan ihmiset ovat myös jättäneet huoltoja väliin taloustilanteen takia. Tämä näkyy myös tien päällä.
Lue lisää: Kannattaako autoa pestä talvella? "Erityisen tärkeää"
Autoliiton tilastojen mukaan tämän vuoden tammikuussa kolkuteltiin jo vuoden 2024 ennätyslukemia avustustehtävien osalta.
– Helmikuu näyttäisi jatkuvan samaan tahtiin, kuin mitä tammikuu on ollut. Nyt helmikuussa on 21 päivän aikana ollut yli 9 200 keikkaa. Kyllä pakkaset näkyvät, kertoo Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen.
Tien varteen jäävät yhtä lailla perinteiset autot kuin sähköautotkin. Sähköautoexpertti Jesse Haapala Kokkolan Autohuollosta toteaa, että yleisin vika liittyy 12 voltin akkuihin ja sähköjärjestelmään.
– Valitettavan usein tuntuu, että siinä on ihan ohjelmistoperäistä vikaa. Ehkä nämä autot eivät välttämättä ymmärrä tätä meidän keliä eivätkä osaa pitää huolta siitä 12 voltin akusta, Haapala pohtii.