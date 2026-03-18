Kesän suurimpien musiikkifestivaalien lippujen hintojen nousu puhuttaa vuodesta toiseen. Tältä tilanne näyttää nyt.
MTV Uutiset selvitti neljän suurimman kolmipäiväisen festivaalin lippujen hintoja maaliskuun puolivälissä ja teki vertailua kolmen päivän lippujen hintojen noususta aiempiin vuosiin.
Jutussa mainitut hinnat eivät vältämättä ole tämän vuoden osalta lopullisia, sillä nousua nähdään yleensä useita kertoja ennen lipun lopullisen hinnan saavuttamista.
Hintojen nousut ennen kesää ovat mahdollisia.
Flow Festival
Kesän hinnakkain kotimainen festivaalitapaus näyttäisi jälleen olevan Helsingin Suvilahdessa elokuussa järjestettävä Flow Festival.
Tavallinen kolmen päivän lippu maksaa maaliskuun puolivälissä 259 euroa. Vuonna 2025 sama lipputyyppi maksoi lopulta 279 euroa, eli hinta on ainakin toistaiseksi viime vuotta matalampi.
Ruisrock
Turun Ruissalossa heinäkuussa järjestettävän Ruisrockin tämänhetkinen hinta (17.3.) on Flow’n tavoin parikymppiä viime vuoden lopullista hintaa halvempi. Kolmen päivän peruslipusta pitää tällä hetkellä pulittaa 239 euroa, kun vuonna 2025 hinta oli 259 euroa.
Provinssi
Seinäjoella juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna järjestettävä Provinssi on jo maaliskuun puolivälissä samanhintainen kuin mikä viime vuoden lopullinen hinta oli. Kolmen päivän tavallinen lippu kustantaa nyt 249 euroa.
Ilosaarirock
Joensuussa heinäkuussa järjestettävä Ilosaarirock hinnoittelee kolmen päivän peruslippunsa 229 euron arvoiseksi. Hinta nousi edellisen kerran 13. maaliskuuta 10 eurolla.
Vertailun vuoksi Yle kertoi kesäkuussa 2025 Ilosaaren kolmen päivän lipun maksaneen 229 euroa, eli hinta on Provinssin tavoin jo tässä vaiheessa viime vuoden tasolla.
Hinnannousu pitkällä aikavälillä huimaa
Kolmen päivän lippujen hinnat eivät siis ole maaliskuun puoliväliin mennessä nousseet viimevuotisista hinnoista, vaan osittain pysyttelevät toistaiseksi jopa vuotta 2025 matalammalla tasolla.
Tilanne kuitenkin muuttuu, kun vertaillaan hintoja pidemmällä aikavälillä.
MTV Uutiset teki vertailua neljän suurimman kolmipäiväisen musiikkifestivaalin hintoja vuoteen 2019 eli koronapandemiaa edeltäneeseen kesään. Nousut ovat paikoin huimia.
Kuvassa vertailu vuoden 2019 ja maaliskuun 2026 kolmen päivän lippujen hintojen välillä.
Suurin nousu on nähty Provinssissa, jossa kolmen päivän lipun hinta on noussut seitsemässä vuodessa peräti 100 euroa.
Ilosaarenkin kolmen päivän lipun hinta on vuodesta 2019 pompannut 70 eurolla.
Flow’n ja Ruisrockin osalta hinnannousut ovat aavistuksen maltillisemmat, etenkin vuoden 2019 ja maaliskuun 2026 välillä.
Vuoden 2025 lopulliseen hintaan nousua kertyi kuudessa vuodessa Flow’n osalta 64 euroa ja Ruisrockin osalta 60 euroa.
Kesän 2026 Festivaalitarjontaa
Kesärauha Turussa 12.–14.6.: Caribou, Seinabo Sey, Fat Dog, Honningbarna, Avain
Provinssi Seinäjoella 25. –27.6.: The Prodigy, Bad Omens, Bring Me The Horizon, Eppu Normaali
Tuska Festival Helsingissä 26.–28.6.: Megadeth, Bad Omens, Bring Me The Horizon, Trivium
Ruisrock Turussa 3.–5.7.: Swedish House Mafia, Lily Allen, Gunna, Electric Callboy, JVG
Ilosaarirock Joensuussa 17.–19.7.: Architects, Sex Pistols, Arppa & Joensuun kaupunginorkesteri
Qstock Oulussa 24.–25.7.: Rita Ora, Marshmello, Ava Joe, Lordi, Jenni Vartiainen
Weekend Festival Espoossa 31.7.–1.8.: Martin Garrix, Timmy Trumpet, Holy Priest, Darude
Flow Festival Helsingissä 14.–16.8.: Florence + The Machine, Zara Larsson, Nick Cave & the Bad Seeds
Blockfest Tampereella 21.–22.8.: Future, Yeat, Rae Sremmurd, Tyga, 2Hollis, Lauri Haav, JVG