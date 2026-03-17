Hallitus kiistelee perintö- ja lahjaveron mahdollisesta alentamisesta. MTV:n politiikan toimittajat arvioivat Huomenta Suomessa, että kiistan taustalla on osittain myös lähestyvien eduskuntavaalien vauhdittama vaalipeli.
Kokoomuksesta ja RKP:stä on tullut esityksiä siitä, että hallitus vielä viimeisessä kehysriihessään tänä keväänä päättäisi muuttaa perintö- ja lahjaverot myyntivoittoveroiksi, jotka maksettaisiin vasta, kun peritty omaisuus myydään.
Uudistus olisi määrä kustantaa perumalla yritysten yhteisöveroon suunniteltu alennus.
Uudistus helpottaisi erityisesti perheyritysten sukupolvenvaihdoksia ja poistaisi inhotun perintöveron myös tavallisilta kansalaisilta.
Laskelmien mukaan normikansalaisen verotus kuitenkin kiristyisi, jos peritty omaisuus olisi tarpeen myydä nopeasti pois.
Uudistus johtaisi myös poukkoiluun veropäätöksissä. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) onkin jo tyrmännyt esityksen, eikä pääministeri Petteri Orpo (kok.) ole ottanut siihen kantaa.