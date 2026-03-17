Vaalipeli on alkanut – uusimmasta veroväännöstä sen tietää | MTV Uutiset

Vaalipeli on alkanut – uusimmasta veroväännöstä sen tietää: "On ollut aina kokoomuksen tavoite" 9:20 Julkaistu 17.03.2026 13:21 Vesa Kallionpää vesa.kallionpaa@mtv.fi VesaKallionpaa Antonia Berg antonia.berg@mtv.fi Anu Korhonen anu.korhonen@mtv.fi anukoooo Ossi Rajala Hallitus kiistelee perintö- ja lahjaveron mahdollisesta alentamisesta. MTV:n politiikan toimittajat arvioivat Huomenta Suomessa, että kiistan taustalla on osittain myös lähestyvien eduskuntavaalien vauhdittama vaalipeli. Kokoomuksesta ja RKP:stä on tullut esityksiä siitä, että hallitus vielä viimeisessä kehysriihessään tänä keväänä päättäisi muuttaa perintö- ja lahjaverot myyntivoittoveroiksi, jotka maksettaisiin vasta, kun peritty omaisuus myydään. Uudistus olisi määrä kustantaa perumalla yritysten yhteisöveroon suunniteltu alennus. Uudistus helpottaisi erityisesti perheyritysten sukupolvenvaihdoksia ja poistaisi inhotun perintöveron myös tavallisilta kansalaisilta. Laskelmien mukaan normikansalaisen verotus kuitenkin kiristyisi, jos peritty omaisuus olisi tarpeen myydä nopeasti pois. Uudistus johtaisi myös poukkoiluun veropäätöksissä. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) onkin jo tyrmännyt esityksen, eikä pääministeri Petteri Orpo (kok.) ole ottanut siihen kantaa. Lue lisää_: Perintöveron poisto jakoi mielipiteitä – mistä rahat miljardin veropottiin? "Tätä ei voi roiskia"

Vaalipeliä – vai onko sittenkään?

MTV:n politiikan toimittajat käsittelivät asiaa Huomenta Suomessa Ossi Rajalan johdolla.

Keskustelijat listasivat esityksen hyviä ja huonoja puolia. Eteen tuli väistämättä myös kaikkien puolueiden tunnistama julkisen talouden todella suuri sopeuttamistarve. Rajala kysyi, miten verouudistus siihen sopisi.

Perintöverouudistusksen on arvioitu maksavan lyhyellä tähtäimellä reilusti yli miljardin. Sitä ei saisi kokonaan katettua, vaikka yritysverotuksen pieni kevennys peruttaisiin. Kummankin uudistuksen dynaamisia vaikutuksia on vaikea arvioida.

– Olisi mietittävä ja tiedettävä, että mikä on kasvutoimi, joka lisää talouskasvua ja vähentää säästötarvetta ja mikä taas vain lisää kuluja. Nämä ovat vaikeita asioita. Nyt pikkuisen haiskahtaa siltä, että puolueet ajavat vaaliasentoihin ja sen takia tässä nyt nousee esiin näitä erilaisia eri puolueille tärkeitä asioita, pohti Vesa Kallionpää.

Asiatavoitteiden lisäksi myös muut keskustelijat näkivät verokeskustelussa omien kannattajien kosiskelua ja vaaliasialla olemista.

– No aivan varmasti ollaan. Erityisesti tämä perintövero -ulostulo kokoomukselta on osoitus siitä, että halutaan ajaa nyt näitä juttuja, arvioi Antonia Berg.

– Tämähän on ollut aina kokoomuksen ja myös RKP:n tavoite, niin että kyllä heille varmasti maistuisi tämä perintöveron lasku, hän muistutti.

– Nyt varsinkin, kun kokoomuksen kannatus tippui, oliko se nyt viiteen vuoteen alle 18 prosenttiin, niin nyt sitten pitää ruveta jotain heittoja heittelemään. Tämä perintöveron poisto iskee varsinkin heidän kannattajakuntaansa, pohti Anu Korhonen.

Lähestyvät eduskuntavaalit saattavat poikia vielä uusiakin ulostuloja eri hallituspuolueilta.

– Kyllä tässä varmaan kaikenlaisia aletaan kuulla. Kuitenkin vain vuosi ja kuukausi vaaleihin, niin nytkö se peli tässä alkaa ja kovenee, Korhonen aprikoi.

Vesa Kallionpää MTV Uutiset

Antonia Berg MTV Uutiset

Anu Korhonen MTV Uutiset

Ossi Rajala MTV Uutiset