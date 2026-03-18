Kanadalaisessa jääkiekon juniorisarjassa koettiin hurja ottelu sarjan pudotuspeleissä vajaat kaksi viikkoa sitten. Ottelussa St. John's Junior Capsin ja Southern Shore Junior Breakersin välillä annettiin peräti 572 jäähyminuuttia, kertoo uutistoimisto Canadian Press muun muassa urheilumedia TSN:n sivuilla.

Pelaajat, pääosin 18–21-vuotiaita, tappelivat ja veivät ottelun täyteen sekasortoon. Ottelu keskeytettiin lopulta kolmannen erän alkuvaiheessa, kun kaikki neljä maalivahtia oli passitettu suihkuun tappeluiden myötä.



Ottelusta on jälkiselvittelyissä langetettu pelikieltoja kaikkiaan 18 pelaajalle ja valmentajalle, yhteensä 53 ottelun edestä.

St. John's Junior Hockey League -sarjan varapuheenjohtaja Boyd Hillier sanoi pelin jättäneen alueen kiekkoilulle "mustan silmän".



– Tämä on hirvittävän kiusallinen tapaus. Kyllä, tappeluita on (jääkiekossa) aina silloin tällöin, mutta ei tällä tavalla. Emme halua tällaista sarjaamme, niinpä tähän on täytynyt suhtautua hyvin ankarasti, Hillier sanoi.